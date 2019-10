Astronauta con uniforme de Star Trek se hace de nuevo viral

Samantha Cristoforetti, de 42 años, publicó una foto de sí misma en Twitter en abril de 2015, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Cristoforetti llevaba un uniforme negro y rojo, similar al que aparece en la serie de televisión Star Trek: Voyager, detalla Yahoo Lifestyle.

Destaca porque Voyager era entonces la única serie de Star Trek que presentaba a una capitana al mando de la nave, Kathryn Janeway, interpretada por Kate Mulgrew.

"Hay café en esa nebulosa, quiero decir, en ese #Dragon", escribió Cristoforetti en su tuit, referencia al vehículo SpaceX, apodado Dragon, que llegaba a la estación con una máquina de café diseñada especialmente para preparar café en el espacio.

En ese entonces la imagen se hizo viral, pero ahora el tuit está resurgiendo en redes sociales.

DA.

"There's coffee in that nebula"... ehm, I mean... in that #Dragon. pic.twitter.com/9MYrqIOXnI