Fotografía hace viral a mujer por curiosa escena

La fotografía que fue tomada en el Congreso de los Estados Unidos, durante el miércoles, muestra a la mujer vestida de azul parada a medio camino de una escalera mientras mira hacia arriba y es iluminada por una luz de fondo que viene desde lo alto.

Según señalaron internautas, la escena parece formar parte de una 'abducción extraterrestre' o una 'iluminación divina', detalles que la han llevado a protagonizar memes en redes sociales.

El nombre de la protagonista de estas imágenes es Charli Huddleston, empleada del representante republicano Jim Jordan, uno de los mayores partidarios de Trump. Recoge el portal RT.

Matt Gaetz says he’s about to lead this phalanx of House Republicans into the SCIF to check out what’s going on with the whole impeachment thing pic.twitter.com/iFyxqMgcsr