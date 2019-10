'CEN de Morena carece de facultades para suspender elección'

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena informó que hasta el momento "no ha recibido" por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido ningún documento en que se le notifique la suspensión de los congresos distritales morenistas.

"El CEN carece de facultades estatutarias para ordenar la suspensión del proceso electivo en curso", estableció el organismo en su comunicación.

"El proceso electivo continúa con normalidad, tal como lo establece la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, por lo que cualquier información en otro sentido carece de legalidad y veracidad", informó el órgano de justicia partidaria en sus redes sociales.

La noche del martes y hasta la madrugada de este miércoles, integrantes del CEN de Morena se reunieron para analizar el desarrollo del proceso y acordaron suspenderlo porque "está viciado de origen", al realizarse con base en un padrón irregular.

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, adelantó la resolución aprobada por el CEN de Morena, con ausencia de una parte de sus integrantes, quienes se han negado a presentarse y "no vinieron para no enfrentar lo que están siendo parte".

Informó que se realiza la integración de documentos para formalizar la decisión hoy mismo y adjuntar todos los elementos que llevaron a la dirigencia a tomar esa decisión.

Polevnsky recordó que el artículo octavo transitorio de la reforma estatutaria de Morena realizada en 2018 dejó a cargo del CEN el proceso de renovación conforme a un calendario que incluía proceso de credencialización "con el objeto de contar con un padrón confiable", integración de los Protagonistas del Cambio Verdadero y proceso electivo para la renovación de los órganos.

"Pero llegamos a la conclusión que en el CEN no pudimos cumplir porque nunca nos entregaron el padrón", y aunque con la Convocatoria se pactó someterlo a auditoría, no hubo elementos para poder revisarlo pues no hubo forma de contrastar el listado de 3.1 millones de militantes con documentos de sólo 600 mil morenistas.