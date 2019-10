'Santa Claus' encarcelado se hace viral

Según compartió el departamento de policía de Bread, en California, EU, el sujeto fue detenido a inicios de semana por estar implicado en delitos de robo, sin embargo, llamó la atención que éste vistiera un traje navideño.

"Querido 'Santa: Lamento haberte robado tu traje rojo. Estaba borracho y tomé algunas malas decisiones. Sé que apenas es octubre y hace calor. Demasiado caliente para este traje. Pero estaba borracho. Malas elecciones. Atentamente, El borracho ladrón con traje de 'Santa", agregaron en su cuenta en Twitter.

La imagen del sujeto vestido de 'Santa' ha sido compartida cientos de veces en la red social.

Dear Santa,

I'm sorry I stole your red suit.

I was drunk and made some poor choices.

I know it's only October. And it's hot. Too hot for this suit.

But I was drunk. Poor choices.

Sincerely,

Drunk Santa Suit Criminal pic.twitter.com/VPnUbvg1sF