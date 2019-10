Confirma López Obrador que visitó a Rosario Robles en su casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que visitó en su casa de Coyoacán a Rosario Robles Berlanga, como ayer aseguró la extitular de la Sedatu y quien está vinculada a proceso por el caso de la "Estafa Maestra".

"Sí es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, o una o dos veces, hace muchos años; no sé si sea la misma casa, por Santo Domingo, por donde yo vivía en Copilco, por Coyoacán, por los Reyes, sí es cierto".

"No sé si la escritura estaba a nombre de ella, pero de que estuve, estuve. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa en la entrada, sí era su casa".

El mandatario no quiso hablar sobre el caso que se le sigue a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, puesto que "yo no me meto, nada más estoy obligado a hablar con la verdad".

"Jamás he mentido sobre mi domicilio […] esa casa la conoce y ha estado en ella el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", narró ayer martes Rosario Robles en una carta dirigida al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En la carta publicada por su hija, Mariana Moguel, a través de Twitter, la extitular de la Sedatu manifiesta que en ningún momento presentó documentación falsa sobre su domicilio.

En la misiva detalla que ha acreditado con documentos fehacientes y testimonios que vive en Flores 91 casa 9, colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.

Además de asegurar que López Obrador conoce de su domicilio, precisó que a principios de año servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) visitaron su casa para entregarle una notificación.

Ayer martes por la tarde, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó que Robles Berlanga deberá permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla, puesto que representa, consideró, un riesgo elevado de fuga.

Lo anterior, debido a que en la audiencia y en otras diligencias la exfuncionaria señaló como domicilio el inmueble ubicado en Coyoacán, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó dos oficios en los que Robles no fue hallada en el mismo y otro en el que se registró con un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo para tramitar una licencia de conducir.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México certificó que Rosario Robles únicamente ha tramitado una licencia de conducir en la que señaló un domicilio ubicado en Los Reyes Coyoacán y no en Polanco como lo refirió la FGR, o en Álvaro Obregón, señalado por el Ministerio Público. Ante tal motivo, la exfuncionaria expresó al fiscal Gertz Manero en su carta, "esperar a que prevalezca la justicia y no se intente retenerme ilegalmente inventando otros delitos".