La gente nos sigue teniendo confianza: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario aseguró que hay bienestar en el país, pese a hechos como los de Culiacán, y señaló que así lo demuestran las encuestas del Inegi.

"La gente nos sigue teniendo confianza", dijo López Obrador, quien aseguró que hay respaldo a la estrategia de seguridad emprendida por su gobierno.

El presidente reafirmó que la estrategia de su gobierno para enfrentar la inseguridad y la violencia es distinta a la de otros sexenios, ya que atiende las causas de esos flagelos, además de que la población la respalda y confía en ella, pese a lo ocurrido la semana pasada en Sinaloa.

“Después de lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya la estrategia que estamos aplicando”, dijo en su conferencia de prensa matutina, donde sostuvo que en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80 por ciento, mientras que el 20 por ciento restante es no permitir la corrupción ni la impunidad.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que en seguridad se está cambiando de paradigma y es otra política la que se aplica, “por eso vamos bien, porque hay más bienestar y esto va a ayudarnos para conseguir la paz”, si bien “para la mentalidad autoritaria esto es nada, no funciona, pero nosotros consideramos que sí”.

En otro tema, el titular del Ejecutivo federal lamentó los hechos de ayer en la manifestación de alcaldes en Palacio Nacional, por los recortes a municipios.

Como se recordará, con gas lacrimógeno el Gobierno federal trató de dispersar a los cerca de 300 alcaldes del PAN, PRD y PRI que trataron de ingresar de manera violenta a Palacio Nacional; una respuesta que buscó evitar un accidente por las obras que se realizan al inmueble, según comentó el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.

López Obrador dijo al respecto que no hay recortes a los municipios; no obstante, indicó que respetará sus manifestaciones, aunque consideró que en la protesta de ayer, los alcaldes "no se comportaron de manera correcta", pues Palacio Nacional "no es el lugar para reclamar".

Además, el presidente les pidió a los ediles que no se mezclen asuntos administrativos con cuestiones políticos, subrayando que quienes se manifestaron ayer son de frentes de oposición.