Hace unos días cuando regresó a su alma mater, el Instituto Tecnológico de La Laguna, el 'góber' Miguel Ángel Riquelme recordó sus tiempos de estudiante revoltoso cuando dijo literalmente que tuvo que tomar un autobús para llamar la atención del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Al momento de contar la anécdota, varios asistentes, entre ellos el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lo voltearon a ver con ojos de 'fuchi', 'guácala', sin saber que estas palabras le despertarían a don Jorge el espíritu "revolucionario" que todos llevamos dentro, pues dos días más tarde el alcalde Zermeño se sumó a la ola de ediles mexicanos que a empujones y gritando consignas intentaron ingresar a Palacio Nacional para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle más recursos pa'l año entrante, sin imaginarse que la Cuarta Transformación, que parece tener invertido su sentido del tacto, los recibió con gas lacrimógeno; lo que pa pronto generó una buena ráfaga de memes, dejando ver que mientras el Gobierno federal trata con guante blanco al hijo de un narcotraficante, muestra su músculo granadero con los alcaldes, sobre todo, claro, cuando son de otro partido.

También muchos se preguntaron por qué mejor los ediles no fueron en su momento a la Cámara de Diputados. Por andar de rijoso y casi con la cazuela en la mano al mejor estilo antorchista, don Jorge se perdió el anuncio de inversión de la empresa Easyway, que llega a la ciudad con algo así de dos mil quinientos empleos, muy buenos para la actual sequía económica. Dicen nuestros subagentes, disfrazados de costosos arreglos decorativos de esos del Centro de Convenciones, que los empresarios y asistentes no lo extrañaron, ya que en los eventos, aunque sea un anuncio de inversión o algo benéfico para la ciudad, durante sus intervenciones el alcalde siempre termina regañando a los empresarios y echándoles la culpa de todo; también porque el discurso del jefazo de Fomento Económico, Francisco Jaime, fue muy discreto, conciliador y lo que más importa y se valora en estos tiempos aciagos: fue corto. Los malo es que con la trifulca que fueron a armar a Palacio Nacional los alcaldes de Acción Nacional, don Zermeño ya no se podrá quejar cuando los molestos integrantes de Antorcha Campesina vayan a punta de gritos y pancartas a exigirle audiencia.

Y mientras los alcaldes panistas tienen que ir a pedir audiencia con máscara antigás a la capirucha del smog, a quienes no les garantiza nada pertenecer al mismo partido político del presidente López Obrador son a los ediles de Morena, ya que por más emisarios que han mandado a la Ciudad de México los alcaldes de Madero, Jonathan Ávalos, y de Matamoros, Horacio Piña, no han conseguido siquiera un acercamiento con el asistente del asistente del encargado de las visitas guiadas por Palacio Nacional, ya que, según nuestros subagentes, los alcaldes laguneros están pasando saliva porque no solo están viendo castigados sus presupuestos para el 2020, sino que, como se han dedicado a pelearse con el gobernador Miguel Riquelme, ya están empezando a preocuparse porque no más no ven claro cómo sobrevivirán el próximo año. Pero la que tampoco puede presumir cercanía con el Gobierno federal es la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, a pesar de haber sido elegida por Morena y ser la alcaldesa de la alternancia en su municipio; nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos cuentan que doña Marina ha tenido que recurrir incluso a varios políticos de este lado del Nazas para buscar una cita con el preciso, con tan mala suerte que ninguno ha logrado darle una mano. Lo que sí, es que muchos le han sugerido que salga de la oficina y haga como muchos gobernadores y alcaldes del país que han ido a cazar literalmente al presidente en algún aeropuerto durante sus giras.

Luego de que la activista animalista Martha Téllez transmitiera en vivo desde las celdas del Tribunal de Justicia de Torreón, donde se encontraba detenida por rebasar supuestamente los límites de alcohol, toda una crónica sobre su etílica experiencia, varias dudas asaltaron a los internautas. La primera de ellas fue el hecho de que la detenida tuviera acceso a un celular, pero nuestros subagentes, disfrazados de inspector con sueño, nos cuentan que, para evitarse la fatiga, los encargados del tribunal preguntan entre los detenidos de cada celda quién tiene saldo, para que preste el celular y del mismo se pueda realizar la llamada de ley. Durante la trasmisión la detenida denunció que no le entregaron comprobante durante su prueba de alcoholímetro y que incluso le tocó realizar la prueba en varias ocasiones para despejar dudas. Aunque en lo que más se fijaron los indiscretos usuarios de las inestables redes sociales fue en las deplorables condiciones de las celdas, ya que en lugar de baño tenía una cubeta tipo película de Ripstein; pa pronto los que tienen buena memoria empezaron a recordarles a las autoridades municipales que hace muy poco habían presumido la remodelación de celdas de "primer mundo", pero nuestros subagentes cuentan que las celdas nuevas son solo para los "detenidos VIP", por lo que a los demás los saturan en los viejos y oscuros cuartos. De inmediato algún vivillo aprovechó para darle una sacudida al gris excandidato y regidor priista Antonio Gutiérrez Jardón, para que hiciera ruido mediático y le solicitara al jefe de los Tribunales de Justicia, Jesús Campos, una explicación por las malas condiciones de estos espacios de detención, que violan cualquier tipo de derecho humano y estético, y de paso que le pidiera al singular jefe de Tránsito, Pedro Luis Bernal, que explique el estatus de la certificación de los alcoholímetros con lo que tanto recaudan... Perdón, que tanto sancionan.

Por los pasillo de la Universidad Autónoma de Coahuila se escuchan inconformidades por la recién y estrenada directora de la Facultad de Derecho, Adriana Centeno Aranda, que, como le habíamos dicho, es nada más y nada menos que la hermana del exdirector Carlos Centeno Aranda, el tan polémico académico que sufrió un atentado a plena luz del día en un centro comercial y que hoy busca ser coordinador de esta Casa de Estudios en la Unidad Torreón, brincándose al mismísimo rector, Salvador Hernández Vélez, y al también fiel escudero y quien lleva años y años cuidando como celoso vigilante la unidad, don Manuel Medina Elizondo. Sumado a toda la grilla que trae el exdirector Centeno, hace unos días nuestros subagentes nos reportan que este convocó tanto a medios de comunicación como a autoridades académicas para rendir su informe de actividades y pasarle la estafeta a su hermana, acto en el que hizo presencia el diputado y suspirante panista Marcelo Torres Cofiño, a quien sentaron en el presídium, mientras que al secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda, quien iba como representante del "góber" Miguel Riquelme, lo mandaron a la tercera fila, por lo que las voces maldicientes nos reportan que cuando supieron de la descortesía cambiaron de bateador bajando a la delegada de Educación en La Laguna, la maestra Flor Rentería. A ver si con estos desplantes por parte de don Carlos en lugar de concederle la Coordinación no le empiezan a sacar los "trapitos al sol", y vaya que tiene muchos y muy escabrosos.