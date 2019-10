Personajes en la Historia de méxico

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS QUE APARECIERON EN LA REVISTA CULTURAL EL PUENTE NO.5 DE FECHA JULIO - AGOSTO DE 1991

Autoría de Fortunato Chavarría, José Sacramento Díaz e Ignacio Chávez, titulado, Arenas, mánagers y referís.

La mesa de informantes, El box, se celebró el cinco de agosto de 1990, con la participación del manejador José Sacramento Díaz, el exreferí Fortunato Chavarría y los exboxeadores Luis "el Estudiante" Ramírez, quien ahora es médico, y César "el Chino" Saavedra. El moderador fue el promotor Ignacio Chávez.

Las arenas, Fortunato Chavarría. La primera arena que conocí fue la plaza de toros que estaba en la colonia Martínez Adame, en Múzquiz y Allende. Allí fue promotor un señor de nombre Pepe Olayo. En seguida, hubo funciones en la cancha situada en Matamoros y Ramos Arizpe, cuyo promotor era José González, el compadre. Luego en Juárez y Múzquiz, en el Cine Elena, allí promovió el boxeo Cristóbal Arizmendi. Luego hubo box en donde es actualmente el café Apolo Palacio, acá en la González Ortega, frente a la alameda; Arena la Rosita se llamó. Aquí, donde estamos ahorita, hubo una arena de box, en el cine Pathe. También ha habido box en las colonias; en la Nueva Aurora, donde lo promovió el señor Chon Muñoz, un gran deportista, en San Joaquín, donde estuvo un señor puertorriqueño, Jambo Andrade.

José Sacramento Díaz. Un lugar donde hubo box fue la plaza de toros antigua, donde don Sergio Nava fue empresario. El Teatro Herrera, con don Cristóbal Arizmendi. La cancha de la arena del cuartel militar, que promovieron don José González, el compadre y Filemón Lesprón. El Palacio de los Deportes o el Palacio de Hierro. La arena obrero, donde fueron empresarios Chon Muñoz, Manuel Mateos y Filemón Lesprón. La arena la Rosita, con Abraham Jaik. En el Auditorio Municipal ha habido muchos empresarios.

Ignacio Chávez. Yo recuerdo que también se hizo box en el Estadio de la Revolución, dos funciones, En fin el Estadio Laguna, de Gómez Palacio también se celebró una función de box. En el Edificio willy, bajo una promoción de Fernando Hernández, el zapatero, y de un servidor, se hizo una función, pero muy especial, en esa ocasión los aficionados no fueron los que suelen asistir a una arena, sino la crema y nata de la sociedad, las invitaciones fueron personales y la función incluía baile, cena y box. La pelea fue de las más importantes de la época la cena la sirvió un Chef internacional, Humberto Hilario, y en el baile tocó una de las mejores orquestas. Con Fernando Hernández organizamos peleas también en San Pedro. En el Palacio de los Deportes, que en un tiempo se le llamó Auditorio JFO, don Cacho Hernández promovió algunas funciones del recuerdo con ex boxeadores. Otro de los promotores fugaces fue el doctor Elías Maqueda que hizo una o dos funciones, y Juan Antonio Willy en la arena Olímpico Laguna.

Quizá los empresarios que más funciones hayan presentado en la Comarca Lagunera son los numerosísimos hermanos Dipp, precisamente en la arena Olímpico Laguna, que estaba en Gómez Palacio, pero 95 por ciento de los aficionados eran de Torreón.

Los mánagers, Ignacio Chávez. No por la estimación que le guardo, sino porque sus merecimientos así son, el mánager más importante de esta comarca es José Sacramento Díaz. Como él durante mucho tiempo fue Presidente de la Unión de Mánagers. Yo quisiera que nos platicara sobre los mánagers que conoció.

José Sacramento Díaz, bueno entre los manejadores tenemos a Chon Muñoz Ernesto Lesprón, José Luévanos, Gilberto Román, Raymundo Reyes y Miguel Palafox, que han luchado mucho por sacar buenos elementos que le han dado brillantez a la Laguna. Desgraciadamente el boxeo ha ido en declive y no han surgido boxeadores de mucho renombre como los antiguos.

Fortunato Chavarría. También Andrés Carlos, Manuel Mateos... -Yo fui referí de 1949 a 1985. Entonces, te imaginas lo que pasaba en esos días de función, tanto de lucha libre como de boxeo; mi pobre madre tenía pesadillas. Nosotros teníamos un grupo bastante numeroso; entre ellos Neto Lesprón, el ingeniero Pastrana, Manuel Mateos, Chaguito García, Pedro Pro, varios más, y nos reuníamos precisamente aquí enfrente, en una cantina que se llamaba el Salón Imperial. Pues resulta que en una función de box, en la Arena Obrero, andaba yo refregando y a veces me agachaba para ver que no hubiera golpes prohibidos, y en eso que uno de esos señores ocurrentes, de esos porristas, se le ocurre gritar: Nato tiene nalgas de olla menudera, ándale, se vienen los señores ya a la cantina, y como yo me quedaba a bañarme y a cobrar, llego después que ellos pero apenas los veo les digo: "Señores aquí llegó el de las posaderas menuderas. Uh -dijeron-, qué chiste: te lo teníamos para cuando llegaras. Y de ésas, muchas.

Entre los porristas se distinguían un quesero de la Alianza, Roberto Martínez, un peluquero de Gómez y un sastre de Lerdo. Pero daba gusto. Porque no eran como los porristas actuales, nunca usaban palabras obscenas, puro ingenio. Había un señor de Torreón que cuando estaba mala la pelea esperaba a que el público estuviera callado y de repente se oía que exclamaba, pero con calma, qué fea pelea. Y al rato otra vez. Eso era todo. Pero en una ocasión en que estaban dos enfrascados en golpes, que se va escuchando la voz de aquel señor, con la calma de siempre, qué hermosa pelea...