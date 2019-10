La magia de la música tropical

Dagoberto Varela ha dejado por un momento sus tijeras y máquinas para recordar su recorrido por la música. Se encuentra en su negocio, una barbería en el fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio. Allí, entre cuadros que albergan a Celia Cruz y otras figuras latinas, rememora.

Desde niño la música lo acompañó en su hogar, en el centro de San Pedro de las Colonias. Los géneros variaban entre música norteña y tropical. Era en los fines de semana, cuando su padre descansaba, que la grabadora impartía su orquesta de sonidos mientras su madre se encargaba del quehacer.

Otra de sus influencias llegó por parte de sus hermanos mayores, pues traían consigo casetes de vallenato y música colombiana que conseguían en la ciudad de Monterrey. Así se formó en su interior la semilla sonora que germinaría años más tarde.

Era 2002 y el cosquilleo de la creación comenzaba a inquietar a Dagoberto Varela. Recuerda que, en compañía de sus amigos, escuchaba los discos de acetato en los antiguos tocadiscos.

"Me acuerdo que mi mamá tenía también una consola que era de un tío, ahí en la casa. Estaba repleta de discos y no funcionaba pero yo ponía los discos, le daba vuelta y se escuchaba".

En el preámbulo de una escena urbana que emergía de las calles sampetrinas, Dago comenzó a trabajar en un negocio de helados con la misión de comprar su primera tornamesa.

"Será que yo siempre estuve relacionado con la música. Todos mis tíos fueron músicos. Un tiempo intenté tocar la guitarra pero no me llenó. Aprecio mucho la música, los sonidos".

El sampetrino indica que aunque no haya estudiado música, si posee la capacidad de apreciar su esencia y las emociones que causa en su persona. Esa forma de sentir el arte sonoro lo llevó a conocer el hip hop y adoptar el alias de Dj Bha-sick.

"En el 2003 tuve mi primer contacto interesante con el rap, porque hacíamos eventos urbanos en San Pedro […] Eramos el grupito considerado como la oveja negra de la juventud".

En uno de esos eventos hicieron contacto con las bandas de hip hop gomezpalatinas de Caballeros del Plan G y Dignatarios, con quienes hasta ahora Dago mantiene amistad.

"Antes de que nosotros surgiéramos como cultura alternativa o multidisciplinaria, porque hacíamos grafiti, hacíamos skateboarding, hacíamos rap, hubo una escena muy fuerte de rock en San Pedo […] siento que ellos son nuestros pilares".

Fue cuando se matriculó en una universidad de Torreón que comenzó a desenvolverse en la escena urbana, que en esos momentos se gestaba en la zona metropolitana de La Laguna. En sus visitas a Torreón y Gómez Palacio trababa de ahorrar para poder asistir a las tocadas de hip hop. Incluso tuvo de profesor a Indho, uno de los fundadores de Caballeros del Plan G, con quien también condujo un programa de radio dedicado a la música urbana.

Después de tocar en eventos y producir a algunos grupos de rap en la región, Dago decidió que era momento de añadirle frescura a su papel musical. El resultado fue El Mvgico, una propuesta que se desenvuelve en la música latina, desde sus vertientes más antiguas hasta lo más reciente, pero siempre fuera de lo convencional.

El Mvgico proviene de una frase que le realizó un colega. Desde entonces ha animado fiestas y encuentros con el sonido tropical que impregna en sus tornamesas.

"No tiene nada que ver con la magia como todos la conocemos, sino más que nada lo relaciono a la magia de la música, la magia que tienen los sonidos para hacerte bailar, para hacerte reír, para hacerte llorar, para levantarte cuando estás abajo, incluso para tumbarte cuando te sientes mal. Siento que así relaciono el nombre de El Mvgico con la música. Es la magia de la música, no es la magia que yo transmito ni de las manos que tocan".

Cada que toca una sesión, esa magia puede traducirse desde un paso de baile hasta una lágrima.

"La importancia que yo le doy a esta música es transmitir algo que es mío. No me gusta tocar con la intención de que bailen. Me gusta tocar con la intención de que escuchen y de que si les gusta se pongan a bailar. Llevo lo mío. Me gusta ese público que se pone a escuchar, que se pone a digerir alguna rolita de antaño que pongo".

El Mvgico ha alternado con bandas como Caballeros del Plan G, Pato Machete, El Gran Silencio y recientemente participó en el Ciclo de Jazz y Música del Mundo al lado de Borchi y su Doble Redoble.

Actualmente combina su propuesta musical con su oficio como barbero, elementos que considera como "los mejores amigos", por la relación tan cercana que tienen.