LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La palabra en latín caput significa cabeza. Hoy hablaremos de cabeza, bueno de la palabra cabeza. Lo primero en lo que pensamos es obviamente la cabeza que traemos instalada sobre los hombros: la de pensar.

También usamos el derivado latino cápita en expresiones como "ingreso per cápita" que es el ingreso por persona -o por cabeza-, dato con el que se puede tener una medida del tamaño de la riqueza general de la sociedad.

La capital de un Estado es la cabeza del mismo, y "capital" viene de cápita.

Si te hago un préstamo, ese servicio de permitirte que uses mi lana para tu beneficio te va a costar una suma adicional, o sea que me vas a restituir lo que te presté, más un interés. Digamos que me vas a pagar por dos conceptos, para reponerme la cantidad de dinero que te presté, que es el capital y la suma adicional que es el interés.

El otro concepto muy común de "capital" es lo que podríamos llamar la riqueza o el patrimonio de una persona. Lo que tienes es tu capital y si tienes mucho, si enfocas tu vida a hacer grande tu capital, entonces eres un capitalista, que los que se hacen llamar socialistas o comunistas, critican acremente porque solo te ocupas en acumular riquezas y no compartes tus bienes con los demás, aunque tengas más de lo que puedes gastar.

Si a la palabra capital le cambiamos una letrita estaremos hablando del "capitel" que es como la cabeza de una columna.

La "pena capital" es la pena máxima, la pena de muerte y se le llama "capital" porque es la principal, la más fuerte porque ¿qué puede haber más fuerte que la muerte? Sin embargo, hay quien dice que a esa pena se le llama capital porque en algunas culturas consistía en cortarle la cabeza al condenado. Eso nos lleva al verbo decapitar que es lo mismo, cortar la cabeza.

Se me ha acabado este espacio y todavía hay muchas acepciones de "capital", como es el caso de los pecados capitales que se llaman así porque son los principales de los que se derivan supuestamente todos los demás. Los capítulos de un libro lo dividen y le dan un mejor orden, mientras que en las series de televisión también se dividen en capítulos. El capitán es la cabeza de un barco, el que manda a todos los demás.

¿Qué otras formas derivadas de cabeza conoce usted?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentario: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Azael Fernández: "¿Existe la palabra 'problemática'?".

La palabra "problemática" sí existe. Es el conjunto de problemas o dificultados de una determinada materia o actividad.

Nada nos hace envejecer tanto como el pensar que ya nos estamos haciendo viejos.