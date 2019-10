Rechaza Morena que haya una regularización de autos 'chocolate'

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, rechazó que con el artículo transitorio de los autos "chocolate", estos vehículos se vayan a regularizar o a legalizar, al contrario, explicó que es para aplicar la Ley Aduanera.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo que la redacción del artículo transitorio es muy claro en lo que dice y no es que se vayan a legalizar.

Ante esto, Mario Delgado adelantó que la Cámara de Diputados se va a poner a trabajar con el gobierno federal, con las autoridades correspondientes, en una mesa, para saber qué ruta se le da a esta problemática.

Incluso explicó que ha habido una gran permisividad para que entren estos automóviles que tienen una condición de ilegales en nuestro país.

"Los estados en la frontera no han hecho absolutamente nada, al contrario han permitido la entrada de estos automóviles y tenemos una realidad. Hay estimaciones entre 15 y 18 millones de automóviles", determinó.

Agregó que son ilegales y de acuerdo con la ley deben de embargarse. "Son incluso un problema de seguridad porque no se tiene información de estos automóviles. Entonces qué decidió la Cámara, que se va a fijar un plazo de 8 meses para revisar este asunto".

"No se trata de regularizar, no se trata de legalizar, porque esto es contrabando, esto es violar el Estado de derecho, pero sí tener una actuación en esta problemática, que es una problemática que se deja crecer y no se atiende", definió.