Morena podría tener una 'dirigencia espuria', advierte Mario Delgado

El diputado federal Mario Delgado Carrillo, de Morena, reconoció que el proceso de renovación de la dirigencia nacional de esa fuerza política “no es algo de lo que nos podamos sentir orgullosos”, y alertó que se podría tener una “dirigencia espuria”.

“Si no se limpia el proceso vamos a tener una dirigencia espuria”, expresó el legislador, quien llamó a dar certeza a la militancia, precisar las irregularidades del padrón y dar claridad a las asambleas realizadas y a las que faltan por hacer.

En entrevista durante la sesión de la Cámara de Diputados, el también coordinador de Morena en el órgano legislativo señaló que el momento histórico del país “a lo que nos llama es a la unidad y a la fortaleza del partido para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación”.

Delgado dijo que en el proceso de renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha habido mucha manipulación, incidentes y quejas de la militancia. “A mí me tocó vivirlo en carne propia este domingo”.

Relató que acudió a la asamblea que se realizaría en la alcaldía Iztacalco, hizo fila como todos los militantes y se percató que fue un proceso muy mal organizado, con solo dos computadoras, cuando se esperaba una afluencia de más de mil afiliados.

El diputado federal recordó que después de “horas” de hacer fila entregó credencial de elector y en la computadora no se pudo leer el QR, y posteriormente, ya que estaba a una persona de entrar a la reunión “sin mayor explicación" la cancelaron.

“Me parece que no puede existir este tipo de prácticas en Morena, debe hacer transparencia, procesos democráticos, no se puede excluir a nadie a la mala”, externó.

Según Mario Delgado, no puede haber ese tipo de prácticas porque la gente quiere mucho a Morena y “tenemos que demostrar que somos diferentes. No hay que tener miedo a la competencia ni a la democracia en Morena, los vicios que tanto criticamos de los otros partidos no pueden repetirse ahora.

“Entonces tenemos que poner siempre por delante los principios y los valores de Morena, la importancia del proyecto de transformación y no perdernos con intereses personales. No vale la pena ningún cargo para nadie si se va a obtener de esa manera”, subrayó el legislador