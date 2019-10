VIDEO: Finge ahogarse y su perro entra al rescate

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos fueron registrados en Vietnam, cuando un hombre identificado comoPhan Chinh Tuyen, se encontraba dentro de un estanque aparentando estar en peligro con el fin de que su mascota acudiera a su rescate.

En pocos segundos el can atendió al llamado de su amo y sin pensarlo entró al agua nadando hasta llegar a él para sacarlo del estanque.

El material compartido en Twitter ha conseguido hasta el momento más de 16 millones de reproducciones y cientos de comentarios admirando la lealtad del animal hacia Phan.

this man pretended to drown to see if his dog would save him

(Phan Chinh Tuyen) pic.twitter.com/C49b9tKkpS