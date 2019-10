VIRAL: Mujer baila twerking como protesta en España

Una mujer se ha vuelto blanco de críticas tras bailar twerking durante disturbios ocurridos en España, a causa de los problemas que enfrenta el país.

, decidió mover su cuerpo al ritmo del 'twerk' en medio del fuego causado por los tumultos provocados en las calles de Barcelona. Según comentó la joven, el objetivo de su actuar es una forma de protesta ante la situación.

"Esto no es ningún tipo de burla y mucho menos quiero ofender a la gente que sale a luchar por sus derechos. Esta es mi forma de expresar mi protesta. Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo libertad de expresión como todos. Hay gente que se manifiesta saliendo a la calle con violencia y yo no soy partícipe de ello", agregó en una publicación en su perfil de Instagram acompañándola con el video donde se le ve bailando cerca del fuego.

Sin embargo, internautas criticaron su forma de actuar, añadiendo que 'sólo buscaba atención y fama aprovechándose de los hechos'.

Cabe destacar que las protestas se han extendido a poco más de una semana, dejando varios daños en la ciudad así como decenas de heridos.