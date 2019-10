Lo que no se ve, hasta que explota

Chile, Cataluña, HongKong, Ecuador, Huelgas de los viernes por la crisis climática y hasta Culiacán. En las últimas semanas hemos visto movilizaciones simultáneas en estas regiones. En varias de ellas ha conllevado el asesinato de personas y expresiones tan extremistas como la del presidente chileno, quien afirmó que su país está en guerra. Y todo por protestas nacidas ante el incremento en los precios del metro.

Circunstancialmente fui a ver Joker. No soy experto en la saga y tampoco leí ninguna de las centenas de críticas a fin de entrar lo más neutral a la película. La traigo a colación precisamente por las movilizaciones y la virulencia de ellas. Algo semejante a lo que ocurre en la película.

Más allá de los detalles y final de la misma (para respetar a quienes tienen la intención de ir a verla) es muy interesante cómo una situación social es potencialmente conflictiva y, ante una eventualidad que en otras condiciones sería absolutamente menor o inocua, en determinados contextos se conjugan agravios de tal modo que la única manera de solventarlos es con la violenta irrupción de la población en el espacio público.

En la película, el protagonista se encuentra coincidentemente no solo en el centro del debate y en el aparente origen de las manifestaciones, pese a que en realidad su drama personal tenía otras raíces y probablemente un destino diferente mucho más modesto e individual, pero el entorno contenía en sí un potencial explosivo que un cerillo pequeño podía convertir en una bomba incontrolable.

En los casos que mencioné al principio, se han ido acumulando agravios, desde el punto de vista de los movilizados, que nuevas eventualidades se han convertido en las gotas que han derramado la paciencia. En unos ha sido la desigualdad y ante la intención de subirles el precio del metro han explotado; en otros ha sido el deseo de autodeterminación democrática y ante medidas de mayor control, han explotado. En otros el desprecio centenario y ante un nuevo agravio han explotado.

En el caso del Joker, no solo se trataba de una huelga que mantenía inundada la ciudad de basura, sino el desprecio a "los hijos no reconocidos" del sistema, además calificados como amenaza al mismo y objeto de la limpia propuesta por quienes sistemáticamente se negaron a reconocerlos como parte de la familia, de la sociedad.

Como en el caso del Joker, en los ejemplos que mencioné, los invisibles decidieron hacerse visibles ante el cansancio de nunca serlos y no porque aconteciera una situación en específico que enardeciera de tal modo a las mayorías que fuesen por este motivo movilizados, sino porque ese nuevo caso, probablemente no tan grave como otros, se sumó a años y años de sentir el agravio.

De tal suerte que emerge la pregunta, si no a la conciencia, al menos sí a la razón del análisis, ¿qué no se ve en las sociedades hasta que cuando se observa es por la virulencia de su aparición? ¿Qué datos no arrojan las encuestas? ¿Qué elementos soslayan los análisis y analistas? ¿Qué "familia" no reconoce el sistema hasta que decide plantarse entera y gritar su existencia en la cara y en red nacional?

En un contexto abrumadoramente polarizado, no sólo en nuestro país, sino en gran parte del orbe, ¿qué es lo que no estamos viendo en el sistema mundo y que puede suceder si se presenta la pequeña chispa que, tal vez, falta?

A nivel personal, de los sujetos, tal vez ayuden los altos en el camino y se imponga la reflexión y el discernimiento. Pero a nivel de sociedades, a nivel político, se impone una altura de perspectiva y una generosidad que no se alcanza a vislumbrar en el entorno del poder mundial.

No pretende ser este un llamado de alarma, pero sí al menos de duda acerca de lo que creemos saber y estar observando, cuando en realidad no sabemos y no estamos viendo. Antes de que se presente el caso nimio que harte la paciencia colectiva.