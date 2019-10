Obra bíblica de Rembrandt recién descubierta será exhibida

La obra "Let The Little Children Come to Me" ("Deja que los niños vengan a mí", en español), de Rembrandt, será la estrella de una exposición en el Ashmolean Museum en Oxford que ahondará en los primeros años del artista.

La pintura recién descubierta, la cual trata una historia bíblica, fue prestada a la pinacoteca británica. La obra, subastada en 2014 como un Estudio Holandés, fue comprado entonces por 1.5 millones de euros por Jan Six, quien estaba convencido que era una pieza del artista y no un estudio. La exposición "Young Rembrandt" abrirá del 27 de febrero al 7 de junio de 2020 y, de acuerdo con la página de internet del espacio, será la primera en Reino Unido en explorar los primeros años de la carrera del creador holandés. Contará con pinturas, grabados y dibujos conocidos realizados en Leiden a mediados de la década de 1620, siendo las obras más tardías que compongan la muestra algunas que realizó Rembrandt a mediados de la década de 1630. En total la exhibición contará con 34 pinturas de Rembrandt, 10 de sus contemporáneos más importantes y 90 dibujos y grabados de colecciones internacionales y privadas. Para más información ingresa a la página del Ashmolean Museum.