Abaten a hombre con machete que ingresó a un banco en Pachuca

Cuatro policías y dos civiles heridos, una persona sin vida y nueve con crisis nerviosa fue el saldo de la incursión de un hombre que con pistola, un machete y dos paquetes que señaló eran explosivos, amedrentó a los usuarios de una sucursal bancaria de Banamex en Pachuca.

Alrededor de las 13:00 horas se informó del ingreso al banco ubicado en avenida Madero de un sujeto que al parecer tenía problemas mentales, quien comenzó a agredir a los usuarios.

Agentes de la policía estatal y municipal, así como bomberos y Protección Civil atendieron el llamado por lo que cerraron la calle en ambos sentidos y desalojaron a los ciudadanos que se encontraban en la zona donde se ubican al menos dos hospitales.

Se informó que luego de que el hombre agredió a los usuarios se tuvo que aplicar la fuerza letal, lo que derivó en que este perdiera la vida, sin embargo, en el intercambio de disparos cuatro oficiales tanto de seguridad pública municipal como estatal fueron lesionados.

También se prestó ayuda médica a nueve civiles que estaban al interior de la institución bancaria debido a crisis nerviosas, además de irritación por los gases lacrimógenos que fueron utilizados.

Por su parte, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Telleria, señaló que dos de los heridos son policías municipales quienes fueron al ingresados al hospital general. El lugar se mantiene acordonado en tanto personal de la Procuraduría de Justicia realiza los trabajos periciales.

A este incidente se suma el atraco a cuentahabiente en los municipios de Pachuca y en Tlahuelilpan, donde en la capital del estado se informó de un lesionado.

Al respecto, el gobernador Omar Fayad dijo que se atendió este incidente de diversas maneras, incluso con la utilización de una unidad canina.

"Ya había el rumor de que traía explosivos. No sé si él mismo dijo que haría estallar una bomba si no se accedían sus peticiones y que iba disparar a las personas del banco. Creo que los policías hicieron lo que deben hacer, poner por encima del interés de muchos y tuvieron que matar a quien representaba una amenaza para las personas que estaban en el banco. Me parece que actuaron como lo señala la ley, nadie debe estar por encima de la ley".

Caso muy distinto a lo acontecido en Culiacán donde ha había más de tres mil personas en riesgo, "manifesté mi apoyo solidario y lo sostengo. Mi apoyo solidario al gobierno de la República y al presidente López Obrador, porque estaban en riesgo más de tres mil vidas humanas si no se procedía como se procedió".