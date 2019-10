VIRAL: Avispa ataca a serpiente evitando que se coma a otra

Las imágenes fueron registradas en video por una mujer estadounidense, identificada como Evangeline Cummings, en Florida, EU, según recogen medios internacionales.

El clip muestra a una serpiente coral intentar devorar a otra que se encuentra moribunda, mientras ambas cuelgan de unas ramas. Sin embargo, una avispa entra en escena e interrumpe a la coral atacándola y evitando así que lleve a cabo su cometido.

Evangeline, quien es vicerrectora de la división en línea de la Universidad de Florida, comentó que tiene la teoría que la serpiente rata que se convertiría en la víctima de la otra, cayó en el rosal después de que algún halcón la hubiera dejado caer desde lo alto.

Um ok, ⁦@UFEntomology⁩ and ⁦⁦@MartaWayneUF⁩ , I believe I just witnessed a BEE stinging a CORAL SNAKE while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE and I need your support to process this. ⁦⁦@UF⁩ #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk