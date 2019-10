Va Senado por reforma al Poder Judicial

El Senado de la República arrancó los trabajos para la construcción de la reforma al Poder del Judicial, la cual se prevé que para enero próximo se pueda concretar una iniciativa en la materia.

En el foro "Reforma con y para el Poder Judicial", el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, señaló que el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisarlo para realizar cambios al interior que tengan como resultado devolver a la sociedad la confianza, un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución, reducir la impunidad y la corrupción, y mejorar la capacidad de impartición de justicia.

"No será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México, sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial. Es necesario realizar cambios en la justicia local y federal, con el objetivo primordial de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto", sostuvo.

Scherer indicó que entre los cambios previstos desde el gobierno federal se encuentran: el que el Código Penal Único cuente con una norma homologada que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles; se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Así como regular las leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos; la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia; modificar modelo de organización institucional de las procuradurías y fiscalías en las entidades federativas, los criterios de actuación de los policías y del ministerio público.

"La creación de un Registro Nacional de Carpetas de Investigación y las bases de atracción de los casos entre el ministerio público de la Federación y de las entidades federativas; una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dar facultades a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mecanismos de evaluación de las acciones de prevención e investigación del delito, y proponer que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurran los servidores públicos de las instituciones policiales", agregó.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, dijo que tiene la convicción absoluta de la necesidad de un cambio fundamental en la procuración y en la impartición de justicia, por lo que recordó que antes del 18 de enero próximo, la Fiscalía tiene que tener sus propios estatutos y su propia ley orgánica, de conformidad con el decreto que la creó.

"De acuerdo con la última estadística del Inegi, se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año, de los cuales cerca del 99% han quedado impunes. Si esto no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación, no va a haber un buen futuro para nuestro país", asentó.

El fiscal precisó que solamente 2 millones de mexicanos denuncian, lo que significa que hay 31 millones de víctimas que ya no creen en la justicia, que se tienen que tragar y aguantar y resistir esta situación, porque no hay para ellos justicia; "no está el problema fundamentalmente, como se ha planteado en los grandes capos, no, está el problema en las grandes cantidades de víctimas que tiene el país", expresó.

"Vamos a defendernos contra la puerta giratoria, vamos a defendernos contra la impunidad al grado que ha llegado, vamos a defendernos de un sistema de prevención que no está cumpliendo con su deber y que nos está invitando a todos a entrar en una situación que es absolutamente intolerable. No hay gobernabilidad si no hay justicia, no hay gobernabilidad si no hay seguridad", manifestó Gertz Manero.

En su participación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sostuvo que a pesar de los avances que han impulsado en el Poder Judicial, “no han podido ganarse” la plena confianza de la ciudadanía, pues son percibidos como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas.

Esto se ha debido dijo, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto, pues el sistema meritocrático en la carrera judicial y ha producido redes de encubrimiento, y la impunidad frente a los casos de corrupción, ha dado lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia.

"El Poder Judicial hará llegar al Senado, una propuesta de las reformas que desde nuestra perspectiva son necesarias para continuar en el camino de renovación que hemos emprendido. Estamos abiertos al escrutinio y a las propuestas que abonen a un mejor sistema de justicia, entendiendo que la reforma que emerja debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de Poderes y a la independencia del Poder Judicial", indicó.

Dante Delgado, líder de los senadores del Movimiento Ciudadano, asentó estar convencido de que la independencia del Poder Judicial es indispensable para la vida democrática del país, pero que su desmantelamiento es un "acto de corrupción", por lo que los "intentos para intimidar, presionar, coaccionar" al Poder Judicial y a la Suprema Corte, son actos que "no debemos permitir".

Sobre todo añadió, cuando ningún Presidente puede poner en libertad a un delincuente sin juicio ni sentencia de por medio, y ningún gobernador puede ampliar su mandato sólo porque controla el congreso local.

"No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes estén operando desde dentro el desmantelamiento de la Corte, para ponerla al servicio de la Presidencia. No toleraremos operadores del Presidente dentro de la Suprema Corte. Les digo que no podemos permitir que dobleguen al Poder Judicial ni que vulnere la autonomía de la Suprema Corte. Cambios dentro del Poder Judicial sí, pero no para dejar de ser un contrapeso, sino para ser el mejor contrapeso", externó Delgado.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, refirió que estar convencidos de que se necesita una reforma al Poder Judicial, siempre y cuando ésta, no afecte la independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, "por lo que si la vemos correcta, la estaremos apoyando", añadió.

Miguel Ángel Osorio Chong, apuntó que esta reforma debe ser un garante de la Constitución y de los principios democráticos, a fin de que garantice el equilibrio de poderes, resuelva con imparcialidad las controversias constitucionales y los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y "que no esté sometido a ningún tipo de presión ni política ni económica", que impida abusos en el ejercicio del poder.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, mencionó que México requiere de un Poder Judicial más fuerte, garante de la Constitución, autónomo, sin ningún tipo de lastre y ninguna dependencia, para que pueda "romper los hilos" que lo atan al Poder Ejecutivo, para designar a sus integrantes y la aceptación de sus renuncias.

Ricardo Monreal, de Morena, aseveró que nunca había visto que el Ejecutivo federal le dio tanto respeto a la Corte, por eso es que cree que el Ejecutivo federal está cumpliendo en los hechos con su mandato y su compromiso, y con el equilibrio real de poderes; "nunca un Presidente se había comportado a la altura del equilibrio de poderes", expuso.

Al evento también acudió el presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera; la magistrada Janine Otálora; ministros de la Suprema Corte y senadores de los grupos parlamentarios.