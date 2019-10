Considera Laura Rojas adelantar comparecencia de Durazo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, urgió la comparecencia ante el pleno del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que explique lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán, ofrezca el por qué de las diferentes versiones y dé información certera.

Aunque Durazo está citado a comparecer hasta el 31 de este mes en el marco de la glosa por el Primer Informe presidencial, Rojas Hernández consideró conveniente adelantar el encuentro incluso para este miércoles 23, por la relevancia del caso; así lo planteará a la Junta de la Coordinación Política (Jucopo) en un momento más.

Lo que toca es que el Ejecutivo "dé un informe mucho más detallado y unificado porque se han generado diferentes versiones de lo que sucedió y es muy importante que el Ejecutivo dé una sola versión unificada ante el Congreso".

Rechazó que esta petición pueda considerarse una "mezquindad política" como ha expresado el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado.

Eso no creo que aplique "creo que el Congreso es la institución facultada para que el Ejecutivo informe, explique, y dada la gravedad de lo que sucedió el jueves pasado en Sinaloa no veo absolutamente nada de malo en que el Congreso ejerza sus facultades que tiene por la Constitución. No se trata de maldad o de bondad, se trata simplemente de ejercer o ley y las facultades de llamar a comparecer a funcionarios", dijo Rojas Hernández.

No se trata "ni de maldad ni de bondad" sino de llamar a cuentas al Ejecutivo y pedir información, insistió.