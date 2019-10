Hoy es 21 de octubre, el día en que 'Marty McFly' viajó al futuro

Hoy 21 de octubre, internautas recuerdan que se cumplen 4 años de que el personaje de 'Marty McFly' viajó al futuro dentro de la saga de películas de Volver al Futuro.

De acuerdo a la segunda entrega de la franquicia, su protagonista, 'Marty McFly', viajaría al futuro el 21 de octubre del año 2015 en el DeLorean, encontrándose con un mundo diferente al que el conocía en los años 80.

Cabe destacar que según la visión de la película, para dicho año en el planeta ya habría autos voladores, zapatos autoajustables, videollamadas, hidratadores de comida, hologramas y patinetas voladoras, sin embargo, sólo algunas de estas tecnologías se hicieron realidad.

Desde hace 4 años que se cumplió la fecha, el público comenzó a celebrar el aniversario cada 21 de octubre con hashtags como #BackToTheFutureDay, #MartyMcFly y #21deOctubre.

If you could go back in time to change ONE moment in sports history, where and when would you take the DeLorean?#BackToTheFutureDay pic.twitter.com/pQxTOBTcL3 — Bovada (@BovadaOfficial) October 21, 2019

Another year goes by and still no hoverboards. Maybe we should make them? #BackToTheFutureDay pic.twitter.com/FtgQTmknmW — QMx #FamilyKnight (@QMxInsider) October 21, 2019

El capítulo 129 de Boruto sí que es conmovedor. La manera en la que me convencieron a ver esta saga fue por una referencia a Volver al Futuro. #Boruto #Boruto129 #BackToTheFuture #VolverAlFuturo pic.twitter.com/59xVmM9Heb — Sergio McFly (@VarmenyaG_Srch) October 21, 2019

2015 Llegan Marty McFly y Doc Emmet Brown a Hill Valley, California. #UnDiaComoHoy pic.twitter.com/KxBA8unzsP — AsiComoLoOye (@AsiComoLoOye) October 21, 2019