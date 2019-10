'Boruto' se encuentra con 'Naruto' joven y se vuelve tendencia en redes

, continúa la historia del ninja naranja tras la finalización de su serie, en este caso teniendo como nuevo protagonista a su hijo, 'Boruto', producto de su relación amorosa con 'Hinata'.

Pese a que desde que comenzó en 2017 la serie no ha sido bien recibida por los fans, los últimos acontecimientos del anime han cautivado al público, ya que 'Boruto' en compañía de 'Sasuke' viajan al pasado con el objetivo de salvar a 'Naruto', que aún siendo niño se encuentra en peligro por un villano de nombre 'Urashiki', quien pretende apoderarse del poder del 'Kyubi'.

Es así que en el capítulo 129, se vivieron memorables momentos al encontrarse los protagonistas con entrañables personajes de la vieja serie, como 'Jiraiya'. Sin embargo, uno de los momentos que más encantaron al público y que ha sido el más sonado en redes sociales, es el encuentro de 'Boruto' con 'Naruto', donde se les ve convivir en un conmovedor momento en la vieja casa del futuro 'Hokage'.

Cabe destacar que al parecer los siguientes episodios continuaran abordando este tema, viendo la participación de otros antiguos personajes.

Por supuesto, redes sociales no tardaron en llenarse de memes respecto al capítulo.

