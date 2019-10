Turbina de avión estalla justo antes de abordar

El vuelo OZ202 despegaría del aeropuerto internacional de Incheon, en Seúl, informan los medios locales.

Entonces de pronto una turbina del avión modelo Airbus A380 de la aerolínea surcoreana comenzó a incendiarse.

Los 495 pasajeros ya estaban esperando por una demora de 50 minutos, atribuida a mantenimiento del personal técnico en la turbina, cuando la misma estalló, recoge la agencia Ruptly.

Las imágenes de lo sucedido fueron compartidas en redes sociales y se sabe que los pasajeros tuvieron que ser evacuados del área. Afortunadamente nadie resultó herido; si bien las causas que provocaron el incidente aún se desconocen. El vuelo despegó casi 5 horas después.

