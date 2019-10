Descarta AMLO pedir renuncia de Durazo por Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, tras el fallido operativo realizado el pasado jueves para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, pedir la renuncia de Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Agregó que se trata de una petición de sus adversarios, "Gritaron pidiendo mano dura, que respondiera con violencia", dijo.

En Palacio Nacional y a pregunta expresa de una reportera sobre si pediría la renuncia de los titulares de la SSPC y del CNI, el titular del Ejecutivo comentó:

"No, no, eso lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores (que) en vez de actuar con responsabilidad - porque estaba de por medio la vida de las gentes- azuzaron hasta expresidentes, y gritaron pidiendo mano dura, violencia, que respondiéramos con violencia, como lo hacían con ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo que es garantizar la paz y la tranquilidad", dijo.