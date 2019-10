Dejó a su hija sola 10 minutos y ella arrasó con el refrigerador

Arron Whysall dejó a su hija sola por 10 minutos y cuando regresó, la niña de 3 años se había comido 18 tazas de yogurt que tomó del refrigerador.

Whysall cuenta que dejó a su hija Olivia y a su otro hijo Oscar, de 6 años, mientras él salió al patio a arreglar la cerca de su jardín.

Cuando regresó para ver a sus hijos, Oscar le dijo que Olivia estaba comiendo yogurt, sólo que para su sorpresa, no era uno solamente.

Pensando alguna travesura el padre investigó si no lo habían tirado o algo, pero no, Olivia se había bebido todas las 18 tazas, detalla el New York Post.

“Cuando encontré a Olivia con los 18 yogures, le pregunté: ¿Has comido todos esos? Y ella dijo con orgullo que sí”, cuenta este hombre que vive en Nottingham, Reino Unido, al diario Mirror.

"Realmente nos hizo reír. Tuve que lavarle la cara, ya que estaba cubierta de ella. Ni siquiera podía regañarla porque era demasiado divertido. Estaba más abrumado que cualquier otra cosa ", agrega Arron, quien primero tomó una foto y la compartió en Facebook.

