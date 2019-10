Cajas de cartón en la cabeza para no copiar en los exámenes

Imágenes de lo sucedido fueron compartidas en redes sociales, donde se desató indignación por el acto y hasta el Ministro de Educación de Karnataka, S. Suresh Kumar, declaró que: "Nadie tiene derecho a tratar a los estudiantes como animales", destaca la cadena de televisión local NDTV.

Tras el escándalo, el director del centro educativo dijo que se trataba de "sólo un experimento", implementado para "frenar la mala práctica y no hostigar a los estudiantes", según detalla el diario Times of India.

DA.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI