Para Empezar

El tema de la jornada 14 en nuestra Liga MX no es que el Santos Laguna sea líder otra vez, no es el triunfo de León en CU, no es la derrota del Cruz Azul ante un Morelia que juega realmente bien, tampoco el agradable empate en Aguascalientes entre los exhermanos Necaxa y América, no, el tema lamentablemente es el escándalo del Veracruz que aunque nace fuera de la cancha tuvo su capítulo más negro dentro de la misma, con la participación como el villano del año del Club Tigres de los cuales no diré más, simplemente se mostraron tal como son.

Aunque el problema no se ha terminado y parece que va para largo, lo interesante aquí es arreglar las cosas en la Liga MX para que estos casos no se vuelvan a repetir, se necesita de una vez por todas tener un reglamento claro hasta para dueños y cumplirlo TODOS, no se hagan, TODOS deben ceñirse a un reglamento, ¿Por qué Fidel Kuri sigue en el futbol? No nos hagamos tontos, Kuri ahí sigue porque salvo el asunto de no pagar las quincenas por un largo tiempo, hizo lo que todos los dueños hacen: dobles contratos, evadir impuestos, congelar jugadores, pacto de caballeros, no pagar comisiones por transferencias y así me puedo seguir y acabarme el espacio que amablemente El Siglo de Torreón me da.

El futbol no escapa a lo que somos como país y sociedad, los dueños tienen su negocio y lo cuidan con prácticas oscuras, los jugadores (no todos pero sí la mayoría) tienen como la mayoría de los mexicanos la costumbre facilona de ser agachones y conformarse con cobrar algo sabiendo de su doble contrato o de arreglos fuera de la mesa, salen a hablar hasta que la situación es insostenible y quieren meterle presión al dueño en este caso Kuri, sin embargo, por la vía “legal” muchos no podrían ni cobrar por el asunto de sus dobles contratos, entonces todo se vuelve un escándalo que se litiga en los medios y ahora en las redes sociales digitales.

Mucho ojo, el colofón o punto más álgido de esto ha sido lo del viernes en el Luis De La Fuente pero la raíz de ese problema lo genera La Liga y sus dueños; vuelvo a salirme del futbol: nuestro país no camina bien por la falta de estado de derecho y cumplimiento estricto de la ley que absolutamente todos deberíamos tener, vuelvo al futbol: mientras no haya un reglamento que cumplan dueños, jugadores y demás actores, tarde o temprano habrá otro Fidel Kuri, otro Veracruz y otros Tigres abusando. Basta ya.