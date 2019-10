es bueno saberlo

Cinco amigos estaban de campamento en las montañas cuando ocurrió un derrumbe. Uno de los hombres quedo mal herido y cuando los rescatistas llegaron ya era tarde. Los familiares preocupados no sabían quién era la víctima. Los datos que tenían eran. 1.- Higinio era un solterón homosexual. 2.- Silvio era cuñado de la esposa del muerto. 3.- La hija de Rodrigo murió cuando era niña. 4.- Lorenzo sentía pena de que Gerardo no regresara en el mismo tren con él. 5.- La esposa de Silvio siempre lamentó no haber tenido nunca un sobrino o sobrina ¿quién murió en el derrumbe? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: en el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué sigue después del rugido del león? ¿De quién se trata? Fue fundador de la empresa Microsoft junto con Bill Gates, empresario, magnate, inversor y filántropo, inventor, informático teórico, productor de cine, músico, productor discográfico y coleccionista de arte. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Se podría decir que los primeros payasos fueron los bufones, ambos marginados sociales. Al payaso se le considera ingenuo y bien intencionado y el bufón, tal como lo conocemos era inteligente y cruel que utilizaba el humor para criticar y cuestionar ya que cumplía con una función social, haciendo tomar conciencia al Rey o a la Corte de algunos temas que podrían repercutir negativamente en la sociedad y eran los únicos a los que se les permitía cuestionar las leyes e incluso la palabra del Rey. El payaso tal como lo conocemos tiene su origen en el siglo XVIII de la mano de Philip Astley en Inglaterra y anteriormente en el Siglo XVI con la Comedia del Arte. El personaje del bufón profesional se popularizó en la Edad Media y el Renacimiento Europeo, se piensa en ellos llevando ropa de colores alegres y sombreros excéntricos de modelos variopinto y gorras con campanas en cresta de gallo hechos en tela y aunque resultan ser una figura universal con otra imagen ya que los hubo en la Antigua China, el Antiguo Egipto, el Imperio Mongol de la India, Oriente, próximo Imperio Romano, África, América precolombina, incluso Austria, tuvieron diferentes bufones. LOS LEONES: El Comité de Damas Leonas les informa que el día 23 de octubre tendrán su Baile entre Amigas donde como siempre su diversión está garantizada. La semana pasada omitimos mencionar que en la Brigada de la Salud en el ejido Transporte se entregaron 100 bolos, 40 despensas, se realizaron 31 cortes de pelo y se repartieron 106 kilos de ropa y 6 pares de calzado. El día 11 de octubre celebramos el 77 aniversario de nuestro Club y la coronación de nuestra reina Ximena I, como ya es costumbre se realizó el protocolo Leonístico efectuando los Honores a la Bandera Nacional con el Juramento y la entonación del Himno Nacional, continuando con el minuto de silencio en homenaje a nuestros Leones, Damas, Leos y Cachorros fallecidos; la lectura del Código de Ética y los objetivos del Leonismo. El Director de ceremonial y protocolo que en esta ocasión le correspondió al C. L. Jesús Delfino Peralta, mencionó a los integrantes del presídium y Clubes de Leones presentes de Lerdo, Torreón Poniente, Torreón Nous y el anfitrión Gómez Palacio, invitando a nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos para dar la bienvenida a todos los presentes e iniciar los trabajos de la noche con una remembranza de nuestro Club con motivo del 77 aniversario y hacer mención de los socios fundadores, las obras realizadas durante ese tiempo, destacando el monumento de la ciudad de Gómez Palacio, la construcción de la escuela primaria Club de Leones, las diferentes campañas, en especial los 42 años con el grupo VOSH y los 14 años de nuestra clínica permanente de la vista donde hemos beneficiado a miles de gentes y la donación de hasta 2 y 3 pares de lentes graduados. (Más la próxima semana). Entretenimiento: La respuesta de los amigos es: Gerardo, si se toma en cuenta que la esposa de Silvio nunca tuvo sobrinos y tomando en cuenta que la esposa de Rodrigo había tenido alguna vez una hija. La esposa de Rodrigo no pudo haber sido la hermana de la señora de Silvio. Por lo tanto, el hombre que murió no pudo haber sido Rodrigo, Lorenzo queda eliminado ya que regresó con vida a su pueblo y debido a que el occiso estaba casado no pudo ser Higinio; entonces, si Silvio era cuñado de la esposa del difunto, la víctima no pudo ser Silvio. Eliminando el hombre que murió fue Gerardo. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Letra A. Pregunta: Comienza la película. Se trata de: Paul Gardner Allen 1953-2018.