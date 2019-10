LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

LOS DELFINES NO SON PECES

El delfín, ¿es un pez? Pues no. El delfín no es un pez, es un cetáceo.

¿Y qué los cetáceos no son peces? No, en absoluto, aunque algunos se pasen todo el día en el agua, no son peces. ¿Qué como puedo fundamentar eso? Ah, pues muy sencillo. Los cetáceos son mamíferos y los peces son ovíparos. Los ovíparos se reproducen a base de huevos -como las aves- y los cetáceos tienen a sus hijos vivitos y coleteando, como un perrito, un gato o una señora embarazada, valga la comparación.

El delfín es un cetáceo pisciforme ¿qué es eso? Pisci-forme es lo que tiene forma o apariencia de pez.

De los cetáceos delfines se dice también que son fusiformes, es decir que tienen forma de huso y el huso es un instrumento que se usa -o se usaba- para hilar, es decir, para hacer hilo o bien devanarlo, recordando que el verbo devanar implica darle vueltas y vueltas a un hilo sobre un eje, como un carrete.

Entonces los mamíferos y los cetáceos no son iguales. Los primeros maman la leche de la madre cuando son chiquitos y además respiran o sea que necesitamos absorber aire para vivir, mientras que un pez anda siempre "como pez en el agua".

Bueno, los delfines también se pasan la vida en el agua, pero constantemente tienen que estar saliendo a respirar y por eso siempre los verá usted entrando y emergiendo del manto acuífero, porque si no respiran, se los carga "patas de cabra" o sea que se "petatean", para decirlo académicamente.

La palabra delfín sirve también para definir al sucesor de alguna personalidad importante y aunque la palabra en nuestro idioma es igual, sus raíces son diferentes: el nombre del cetáceo viene del latín y éste del griego delphin, mientras que el sucesor de persona importante procede del francés dauphin.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Luis Betanzos: ¿es lo mismo salario que emolumento?

No. El sueldo o salario es un pago regular a cambio del trabajo realizado. Un emolumento es una remuneración adicional al pago regular.

Camarón que se duerme, se lo lleva quien lo encuentre.