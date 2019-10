La alquimia lírica de Ángeles Dimas

Dicen que nada es casualidad, vivir con sus abuelos le abrió a Ángeles acceso a una biblioteca con un sinfín de títulos. Se recuerda de pequeña hojeando algunos compendios. Solitaria y curiosa devoró páginas y páginas que la invitaban a percibir el mundo de otra manera. Fue así que dio con los versos de Rubén Darío, un poeta que la invitó a sumergirse más al género, del cual quedó prendida y que años más adelante usaría como su manera de entender una realidad y de bajar su sentir al papel.

Ángeles Dimas es una joven poeta saltillense ganadora del premio de poesía joven Manuel Múzquiz Blanco en el año 2015. Así mismo fue becaria de San Miguel Writers' Conference & Literary Festival en el 2018. Sus textos han sido publicados en diversos medios digitales e impresos.

Leer poesía invitó a Ángeles a escribirla. Y aunque su profesión es ser médico general, la escritura es el anclaje que la conecta a su entorno, pues dice "siempre ha sido como un mecanismo de traducción y al mismo tiempo de meditación, es mi manera de interpretar las cosas que van sucediendo en mi entorno. Yo creo que si no practicara este ejercicio de escritura yo no sería tan consciente de las cosas o no podría analizarlas tan profundo. El lenguaje me hace aterrizar un poquito las cosas y verlas de manera más tangibles y pensarlas de una forma un poquito mas fría y con más distancia que solo viviéndolas".

Sobre la medicina, mencionó que también fue un anhelo que tuvo de niña. Constantemente repetía que de grande sería doctora, una carrera que para ella representaba un reto debido al nivel de compromiso y disciplina que implicaba estudiarla.

"Desde muy pequeña decía que quería ser doctora y siento que era un asunto un poquito más de ego, porque era una carrera que para mí suponía un gran reto, en el sentido de que era una carrera difícil de entrar por un lado. Por el otro era el de mantener el grado de conocimientos que debes tener y todas las lecturas que tienes que hacer".

Sin soltar la pluma se encarriló por esta profesión y se graduó de médico general por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el camino, dijo, ha intentado hermanar a su lado de escritora y a lo que se dedica en el día a día. En la atmósfera de un hospital a Ángeles se le manifiestan los versos, respeta el cause y por ende siempre carga una libreta para dejar el registró de sus pensamientos. Luego trabaja los textos desde casa, espacio en donde regularmente se desenvuelve como poeta.

"Generalmente escribo en casa pero siempre traigo una libreta conmigo. Muchos de los textos que escribí en Reunión de trazos pendientes, los concebí gracias a experiencias que yo tenía en el hospital durante mi día a día, en guardia, cirugía. O en eventos que de alguna manera me resultaban un poco conflictivos a la hora de pensarlos o de asimilarlos: la muerte de alguien o tratar con un caso difícil o complejo"

En su haber lleva escritos cuatro libros "Reunión de trazos pendientes", "Recabar residuos", "Trozos de madera carcomida" y "Dificultad es un review". Y actualmente se encuentra en la producción de dos compendios más.

Sobre su estilo poético expresó que "yo creo que más que un estilo, si hay como características muy definidas que tengo acerca de lo que hago. Muchas veces me han dicho que formo parte de la tradición neobarroquista por el tipo de lenguaje que utilizo que tiene mucho que ver con mi carrera y fue en parte como un ejercicio de volver una hermandad las dos cosas que hago porque yo quería escribir poesía y como decíamos tengo que leer poesía para poder escribir poesía, pero yo decía cómo le hago para congeniar esto con la medicina y me fui orientando hacia cierta poética en la que se utiliza términos muy científicos"

Sobre el libro "Reunión de trazos pendientes", la escritora Eugenia Flores Soria explica en una columna que en ese poemario, Ángeles Dimas conjura la palabra desde distintas fuentes: el cuerpo, la enfermedad, la muerte, la conciencia. La primera luz, como una señal de alerta, que lanza el poema es su propio lenguaje.

"Hay una carga científica, una jerga docta que pareciera formar un discurso así, cerebral, exacto, pero que al final conmueve con el giro de sinceridad y emoción con el que cierran los versos", se lee en el texto colgado en la web.

Como segundo elemento, Flores Soria califica el trabajo de Dimas en que gran parte de las figuras retóricas son fonéticas.

"Ángeles Dimas tiene dos profesiones: médico y poeta. Las dos convergen a través de la palabra. La escritora tuvo la habilidad, que en teoría parece algo titánico, de crear una cadencia fluida, cantarina (diría el poeta López Velarde) con las palabras científicas, anatómicas, químicas. Disciplinas que proyectan, en su lenguaje, cierta frialdad, pero que en Reunión de trazos pendientes conforman un canto propio".

Y es que Ángeles no se puede desvincular de su profesión como médico y sin duda parte de su producción literaria tiene mucha conexión con lo que conoce desde la medicina.

"Con este margen léxico, la poeta pone en el papel imágenes, situaciones y verdades fuertes, dolorosas, difíciles de asimilar. Su profesión de médico, imagino, la mantiene en constante relación con la muerte, con la condición orgánica de ser humano, el deterioro, los fluidos, el penar físico", aseveró Eugenia Flores.

Por su parte Ángeles dijo que mezclar el lenguaje técnico y científico, es algo que caracterizan a sus textos. Le gusta seguir patrones, se somete a procesos para llegar a un punto, eso es algo que le ha enseñado la medicina, por eso se asume como metódica, calculadora.

"Soy una persona muy obsesiva, un poquito ansiosa, dedicada, me gusta tener el control de las cosas", y es mediante la palabra que Ángeles toma las riendas y explica su mundo, se revela y se encuentra en sus versos.

