López Obrador y Trump van contra tráfico de armas

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump de Estados Unidos, acordaron tomar acciones inmediatas para "congelar" el tráfico de armas de alto poder hacia nuestro país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Esto se da como respuesta tras lo ocurrido el jueves en Culiacán, Sinaloa, donde el crimen organizado usó armas de alto poder calibre 50 para intimidar a la población durante el operativo fallido que buscaba detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

López Obrador dio a conocer que sostuvo una plática vía telefónica con su homólogo estadounidense.

Para dar a conocer los temas que se trataron en la conversación, Marcelo Ebrard dijo que López Obrador le planteó a su contraparte estadounidense el uso de tecnología en la frontera común para "cerrar-congelar" el tráfico de armas, que es la causa de bajas en México.

"La respuesta del presidente [Donald] Trump es que le parece muy bien que se haga con tecnología".

En ese sentido, al reunirse con pueblos originarios, AMLO detalló que le explicó a Donald Trump que decidió suspender el operativo contra Ovidio Guzmán porque estaban en peligro la vida de muchas personas.

"Los partidarios del uso de la fuerza dicen que fue incorrecto, pero estaban de por medio las vidas de muchos ciudadanos inocentes. No estaríamos con esta tranquilidad espiritual, porque quién sabe cuántos hubiesen perdido la vida.

"No [se trata de ver a] alborotadores o delincuentes y mandar a la policía o al Ejército y usar la fuerza o reprimir. No, [porque] no somos dictadores [ni] tiranos; nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos, así se puede lograr la paz. Hoy se lo manifesté así al presidente Trump", dijo.

Ebrard refirió que las armas calibre 50 que usaron los grupos criminales el jueves pasado -80% proviene de Estados Unidos- son propias de una guerra, y que de haber continuado con el operativo habrían causado más de 200 muertes, en su mayoría de civiles.

"El presidente López Obrador le agradeció mucho su llamada [a Trump], además del respeto y la solidaridad con México. También le señaló que la más alta preocupación del país son las armas que vimos en Culiacán, ya que son impresionantes, de calibre 50, y pueden fácilmente atravesar casi cualquier blindado, incluso cemento; pueden destruir a una velocidad increíble y eso (...) influyó mucho en Culiacán", señaló.