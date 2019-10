Fantástico desfile de alebrijes reúne a 40 mil personas en CDMX

Un desfile de 231 alebrijes, figuras de animales fantásticos elaboradas con papel y cartón, reunió este sábado a cerca de 40,000 personas a lo largo de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Figuras de catrinas -la famosa calavera mexicana- y dragones coloridos e insectos gigantes, salieron de la plaza central del Zócalo para recorrer la turística Avenida Paseo de la Reforma hasta el monumento al Ángel de la Independencia.

En esta decimotercera edición del desfile y concurso de alebrijes monumentales participan alrededor de 231 alebrijes, principalmente animales y figuras fantásticas, híbridos, informó Amanda Quintero Pacheco, de la coordinación de comunicación social de la capital mexicana.

Al menos 3,000 personas fueron la fuerza que movilizó los vehículos donde se instalaron estas figuras ante la algarabía de una valla formada por casi 40,000 personas protegidas por un operativo de 1,230 policías, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los nombres también mostraban el ingenio de sus creadores, con figuras llamadas como “Xipe”, “Pacholin”, “Aerwyna”, “Tlanextli”, “Cabacol”, “Micho”, “Frecuencia infinita”, “Colorigarto”, “La oruga”, “Chawiscle” y “Caifan”.

Alondra, asistente de diseño, dijo que le gustaban mucho las tradiciones mexicanas y los alebrijes, por lo que lleva cuatro años participando en este tipo de desfiles "Me gusta cómo convierten a diferentes animales en uno solo, cómo se plasman todas las ideas en un solo personaje y el trabajo que lleva hacer estos monumentos", comentó.

Para Luis Alberto Pérez Sandoval, quien se acercó al desfile por primera ocasión para observar a estas figuras, dijo que le ha parecido un ambiente familiar y sano, y consideró que deberían hacerse más eventos con la cultura mexicana como motivo "No tengo mucho conocimiento de alebrijes, me imagino que quiere decir muchas cosas de cuanto lo vivo, lo muerto, que no nos olvidemos de lo que existió" comentó.

Desde su desarrollo a cargo de artesano Pedro Linares (1906-1992), los alebrijes han evolucionado para incluir no sólo papel y cartón como materias primas, sino fibra de vidrio y otros elementos.

Para la Ciudad de México, los alebrijes ya son un patrimonio cultural, declaró el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera en el inicio del desfile.

Este desfile representa de manera oficial el inicio de las festividades que la Ciudad de México desarrollará con motivo del Día de Muertos que se celebrará el 1 y 2 de noviembre próximo.