VIRAL: Desconcierta nacimiento de perro color verde

, residente de, en, dijo a medios locales que a tempranas horas del lunes su perra raza Gran dánes parió a 9 crías, sin embargo, notó que había algo inusual en una de ellas, por lo que decidió revisarla usando la linterna de su celular pues el día aún estaba obscuro.

Al hacerlo se dio cuenta que el animal presentaba una extraña coloración ya que su pelaje tenía un tono verdoso.

Pese a lo extraño que pueda sonar esto, Caddy comenta que ya había leído de este inusual condición en los perros al nacer, ya que se trata de biliverdina, pigmentación que le da color verde a su pelaje debido a que se encuentra dentro de la placenta de los perros, pero que con el tiempo de les quita.

Williams agrega que fuera del inusual acontecimiento, los cachorros y la madre gozan de buena salud. Recoge el portal KRDO.

GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M