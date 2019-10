Lo que parecía que nunca sucedería por fin ocurrió. Rolando Anaya, el director más confundido de la administración del alcalde Jorge Zermeño, renunció, por decirlo de una manera elegante, a su cargo como jefazo de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón. El exfuncionario saltó a la fama el año pasado cuando en un pequeño descuidillo terminó causando un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía en sentido contrario por el Sistema Vial Alianza, y cuyo peritaje "desapareció" extrañamente durante varias horas. Nuestros subagentes, disfrazados de chivo expiatorio, nos comentan que don Rolando, quien es parte del clan del vicealcalde Antonio Loera, apenas si pudo despedirse del alcalde Zermeño durante un evento público, ya que tuvo que hacer fila como cualquier ciudadano de a pie para poder acercarse a don Jorge.

Si bien su salida, de acuerdo a la tesorera, obedece a "asuntos personales", los subagentes nos reportan que don Rolando vio su suerte caer no por sus errores al frente de la dependencia que encabezaba, que entre otras cosas fueron varios, sino gracias a la sagrada intervención del minialcalde Poncho Zermeño, el hijazo favorito de don Jorge. Todo indica que el pasado fin de semana los muchachos de don Rolando detuvieron el cargamento de un supuesto "bachanero", dícese de aquel carnicero que no certifica el proceder de las reses, y se llevaron todo. Lo que no se esperaban fue que el dueño del cargamento fuera amigo de don Poncho, por lo que la presión para que don Rolando pasara a vivir en el error fue tan intensa como la utilizada para invitar al extesorero Hernán Sirgo a dejar su oficina, o ayudar a la aprobación y pago de proveedores y compadrazos cercanos.

También hay quienes dicen que la salida de don Rolando se dio por la falta de liderazgo en la administración panista, ya que todos se sienten jefes y hacen lo que quieren, como el comandante "Lima", segundo en la corporación de la policía de Torreón, quien durante la ausencia de su jefe, Primo García Cervantes, cuando andaba de coquetón con la Cuarta Transformación, inició una serie de operativos para clausurar negocios de alcoholes, operativos ilegales, porque no contaron con la participación de la Dirección de Inspección y Verificación que encabezaba don Rolando. En su afán de protagonismo, el comandante se la pasó azorando a dueños de bares, y cuando uno de ellos le recordó que estaba fuera de la ley, decidió pedir apoyo a don Rolando; pero de nada sirvió, por lo que Lima se fue hasta con la oficiosa de doña Natalia Virgil, quien se desempeña como auxiliar en la Contraloría para que le anotara varias fallas administrativas. Al enterarse, don Rolando hace quince días emprendió un operativo similar al que realizaba Lima, y cuando creían que por fin iban a figurar en la prensa por sus acciones, les salió el tiro por la culata, pues clausuró un bar por haber encontrado a un menor de edad en plena fiesta, solo que el supuesto menor tenía credencial de elector desde hace añitos, y los muchachos de Anaya tuvieron que quitar los sellos de clausura, dejando en ridículo al propio Ayuntamiento. Con todos estos movimientos, los que están de fiesta son los inspectores sindicalizados del municipio, que ya se frotan las manos para posicionarse, porque en este "río revuelto" con la "ganancia de pescadores" esperan se les arregle el aguinaldo.

**************

Nuestros subagentes, disfrazados de toga y birrete, nos comentan que el "góber" Miguel Riquelme ya metió la mano en el Poder Judicial y ha estado mandando una serie de mensajes para decir "aquí mando yo". Prueba de ello es la "jubilación" del todopoderoso en La Laguna exmagistrado Jesús Sotomayor, y el anuncio del retiro de doña Miriam Cárdenas como presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la Provincia de Coahuila en unos cuantos días, para darle paso al multifacético e influencer Miguel Mery Ayup, quien, como le dijimos, lo misma baila y canta que salta. En este y varios temas el "góber" está pintando su raya con los Moreira. Sumado a eso, ha estado aglutinando figuras que eran cercanas a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, aliándose con nuevos amigos; anote usted, a su representante en La Laguna, Samuel Rodríguez, Armando Luna Canales y al legendario, obscuro y trapecista David Aguillón Rosales, al que en los últimos días se le ha visto entrando y saliendo de Palacio Rosa con un montón de carpetas cargadas de compromisos... Llámese muy buenos huesos. Con las alianzas, los nuevos mejores amigos del "góber" ya se andan olvidando de quienes fueran su protectores; y a casi dos años de haberse convertido en gobernador, don Miguel no quiere perder un solo distrito y está aplicando la máxima de la política "si para ganar me tengo que aliar con el diablo, que Dios me perdone".

**************

Desde su construcción hasta los pocos años que lleva entre que un día funciona a medias y el otro también, el Hospital General de Torreón siempre ha estado en "el ojo de huracán", ya sea por la falta de medicina, personal o insumos o por casos de negligencia que incluso han llegado a cobrar vidas. El caso más reciente y por el cual ya se abrió una investigación interna fue el de un joven que perdió la vida a causa de ataques de perros pitbull. Como recordará, estimado lector, hace unos días un hombre, en su intento por escapar de la policía, entró a una vivienda donde los feroces perros se le fueron encima, al mejor estilo de video gracioso de Facebook; incluso los elementos de seguridad, en su intento por rescatarlo, accionaron sus armas en contra de dos de los canes. Debido a las lesiones, el muchacho, de 19 años, fue llevado al HG, donde a las pocas horas de haber ingresado falleció, según dijeron, por shock hipobulémico o mejor dicho desangrado. Esto generó una investigación en el nosocomio dirigido por el flamante doctor Francisco Dorantes, luego de que salieran a la luz desde el grupo de chat del mismo hospital varios videos donde se muestra al joven desnudo tirado en el suelo y retorciéndose del dolor por el ataque canino, lo que causó que las lenguas viperinas especularan sobre la falta de atención médica inmediata, aunque lo que más resultó indignante fue que alguien del personal aprovechara para grabar el sufrimiento. Pese a esto, solo se sabe que se adoptaron algunos cambios y se hicieron justificaciones por la falta de un protocolo, que, a decir de doctores expertos, debería ser de conocimiento obligatorio para cualquier trabajador de un centro médico. Por lo pronto, sobre el caso nadie sabe nada.

**************

Donde siguen pasando cosas harto extrañas, muy al estilo de la 4T, es en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, donde le pasaron guillotina al titular de la delegación, Pablo Francisco Linares Martínez, quien por cierto pasó sin pena ni gloria, aun cuando ahora entendemos algo del porqué, ya que, a decir de nuestros subagentes, quien promocionó la salida del funcionario federal fue el secretario general del Instituto Javier Guerrero, quien tiene un obsesivo interés en tomar control total del IMSS. La cosa es que el nuevo delegado, Juan Salgado Brito, quien ya se encuentra en funciones, al igual que don Pablo, tampoco cumple con los requisitos de la convocatoria publicada para dirigir las riendas de las oficinas delegacionales. Lo más extraño es que don Xavier haya traído para el puesto a un amigazo priista y operador político, con un currículum que deja muy claro que su tema realmente no es la salud y mucho menos la de los coahuilenses, ya que el amigazo es oriundo del estado de Morelos. Por lo tanto, y para los que saben leer entre líneas, así como construir escenarios, queda por de más claro el papel que vendrá a jugar en la provincia el nuevo delegado del IMSS, sobre todo a favor del flamante y empoderado secretario general, pues dicen, que lo que este par de amigos y viejos operadores están pensando realizar al cobijo de la Cuarta Transformación, es promover en todas partes a don Javier, quien no quita el dedo del renglón en su ambición de querer ser gobernador, sea por el partido que sea.