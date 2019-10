Celebrarán al libro en Gómez Palacio

Con un homenaje al escritor Hugo Iriart, la primera Feria del Libro Región Laguna se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en las instalaciones de la Expoferia Gómez Palacio, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Este evento es una continuación de la Campaña Región de Lectores, promovida por la Subsecretaría de Educación en la Región Laguna de Durango, con la ayuda de universidades y dependencias municipales y estatales.

Durante este evento se realizarán conferencia, presentaciones de libros, talleres, lecturas de poesías, mesas de debates, así como stands de algunas casas editoras locales y nacionales.

Algunos de los escritores laguneros que participarán en el encuentro son Saúl Rosales, Lorena Hernández. Erald Aguilar, Ricardo Camacho, Joselo Aguirre, Lucila Navarrete, Luna de la Fuente, entre otros.

Erald Aguilar, profesor, escritor y colaborador del encuentro, refierió en entrevista que esta primera feria es una estrategia que "viene a normalizar la lectura".

"Para mí es algo que llena un hueco de una estrategia nacional que ya se había visto, que es la de Taibo II, que bajó el costo de algunos libros para promover la lectura. Pero esa propuesta de Taibo fue criticada por algunos porque dicen que en México no see porque los libros estén caros, sino simplemente no se lee porque es un problema cultural, de la cultura del mexicano. Entonces, con esta campaña se llena este hueco y comienza a haber lectura por todos lados [...] Es un intento de normalizar la lectura, de darle más difusión".

Aguilar participará en la feria con un taller titulado La lectura, una vuelta de tuerca. Este taller ya lo ha impartido con estudiantes de secundario y preparatoria. En esta ocasión, indic´ó, estará dirigido a estudiantes de la escuela normal, maestros, promotores de lectura y personas que estén interesadas en la literatura.

"El objetivo es mostrar que hay otra forma de ver la lectura. Que en vez de concebirlo como algo aburrido, algo tedioso, hay otra forma de concebirla. Inclusive hasta divertida. Por eso le puse así, es cómo darle una vuelta de tuerca, cómo darle la vuelta a eso que tenemos siempre por lectura, que siempre lo relacionamos con algo aburrido, algo de intelectuales. Creo que es de darle la vuelta y relacionar a otro lado, con la intencion de que estas personas puedan promover la lectura con sus alumnos", dijo.

Además, participará en una lectura de poesía con el escritor maderense Ricardo Camacho, quien presentará su libro La palabra oscura se derrama en tu vientre.