Hubo coalición delictiva por 19 S: PGJ

Existió una coalición delictiva entre los extitulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y de Obras, Édgar Tungüí, por un presunto desvío de más de 48 millones de pesos del erario público, en específico del Fondo para la Reconstrucción tras los sismos del 19-S, acusó el vocero de la procuraduría capitalina, Ulises Lara.

En conferencia de prensa, detalló que ambos exfuncionarios son imputados por desvío y uso indebido de los recursos.

Explicó que parte del modus operandi consistió en desviar los recursos a diferentes cuentas -las cuales están bajo investigación-, y que aún no determinan quiénes son los titulares: "Ya veremos si son de sus cuentas o donde está, recuerden que ese es también uno de los procedimientos con los que actúan estas personas, buscan fórmulas para no aparecer, no ligarse con el recurso".

Las investigaciones en contra de los exfuncionarios comenzaron desde la Contraloría de la Ciudad de México, quienes revisaron las operaciones del dinero destinado a los damnificados del sismo, dijo.

Lara confirmó que este jueves hubo cateos, con apoyo de las procuradurías del Estado de México e Hidalgo, en tres inmuebles para dar con Felipe de Jesús Gutiérrez, pero no se le ubicó. Confirmó que se emitió una ficha roja por parte de la Interpol en contra de Édgar Tungüí porque tienen información de que no se encuentra en el país.