¿Bondad o debilidad? 3 y 4 T

Hoy que se habla de la cuarta transformación, sería interesante analizar las tres anteriores, pero no hay suficiente espacio, así que me iré directo a la tercera, según el presidente actual de la república; aunque no coincido con su visión histórica.

Francisco Ignacio Madero González, heredero de una familia de rancio abolengo porfirista, fue enviado a Estados Unidos y a Europa a prepararse para regentear los negocios familiares. En esos lugares fue testigo de movimientos democráticos que mutaban esas viejas sociedades y decidió "transformar" México con esos modelos de participación ciudadana. Indiscutiblemente tenía muy buenas intenciones y querían hacer el bien. Escribe un libro sobre las elecciones de 1910 y con ello gana prestigio de político; algo que él difícilmente poseía. Es candidato del Partido Antirreeleccionista, pero apresado no llega al proceso electoral. Escribe un plan de rebelión contra Porfirio Díaz y tras sencillas batallas logra que este renuncie. Crea un nuevo partido y alcanza, en 1911 el cargo de presidente de la república, posee muchos planes, pero cuenta con infinidad de enemigos en posiciones estratégicas: Columnistas y caricaturistas que habían vivido "maiceados" como llamaba Díaz a los limosneros que le limpiaban las botas con mensajes fatuos a favor de él, ahora escriben con tinta de rabia contra Madero. Burócratas que le odiaban por haberles quitado la posibilidad de robar a sus anchas; políticos venidos a menos y hasta muchos de sus llamados amigos que esperaban riquezas al llegar al poder, se decepcionan del nuevo formato de gobierno. Sus más acérrimos enemigos eran los perversos defensores del porfiriato: Félix Díaz y Bernardo Reyes, quienes se levantaron en armas y, siendo derrotados y tomados prisioneros, fueron juzgados y sentenciados a muerte; así mismo, científicos acaudalados que había fincado sus fortunas en la corrupción porfirista se opusieron a todo cambio que propusiera Madero. Querían mantener sus privilegios a toda costa y socavaron la base popular revolucionaria con falacias y mentiras, promovieron incluso grupos armados para crearle problemas y culparlo de la violencia existente. Mismo Huerta utilizó ese argumento para justificar su traición. Madero conmutó la pena de muerte de Díaz y de Reyes debido a su idea de no violentar más al país y de que nadie muriera ya. Apoyados en la bondad que se tradujo como debilidad, estos lo destruyeron, justo cuando incluso, quienes se suponía que lo deberían apoyar, lo traicionaron. En tanto, los seguidores de Madero se enfrascaban en luchas partidistas entre antirreeleccionistas y progresistas; zapatistas y orozquistas. Madero debido a sus principios de no dañar a nadie, incluso ya en plena "Decena Trágica", perdonó a traidores, como al propio Huerta, acusado por Gustavo Madero, (hermano de Francisco), permitiéndole seguir al frente del ejército. Al final, Francisco I Madero pagó con su vida ese amor por el respeto al pueblo. Sus enemigos nunca propusieron algo positivo para el país; solo lo dañaron y buscaron mantener sus intereses personales. Los ejecutivos posteriores a Madero, aprendieron la lección; bajo el principio: "Más vale un fin espantoso que un espanto sin fin", Huerta, Carranza, Obregón y Calles no dejaron títere dudoso de fidelidad con cabeza, e incluso, liquidaron hasta a amigos sospechosos. Hoy aparece la 4T de AMLO; bajo un criterio muy discutido, criticado y rechazado por los grupos desplazados del poder. Equivocadamente ha permitido diversas acciones de diferentes grupos que vulneran la seguridad de los ciudadanos, rompen el raquítico estado de derecho y afrentan la autoridad constituida. Lo mismo grupos delincuenciales que balean comunidades sabiendo que no habrá respuesta, que minorías estudiantiles, grupúsculos sindicales y bandas paramilitares pagadas por enemigos del actual régimen, políticos desahuciados del erario y empresarios que buscan conservar sus privilegios, casi todos obtenidos en la corrupción. Críticos que no han hecho absolutamente nada por el bien de México; politizan acremente sin ser partido y ofrecen nulo beneficio popular. Son personas que oyen, pero escuchan según les convenga; lo importante es no permitir al Gobierno tener logros para destruirlo más tarde. Actúan exactamente igual de los científicos porfiristas contra Madero; buscan generar un estado ilegal dentro del constitucional. El presidente tampoco ha dado muestras de saber manejar la crisis nacional de seguridad; con su manifiesta debilidad asegura defender los derechos de todos, incluso de quienes causan destrozos (caso CNTE bloqueando vías de trenes comerciales, ex policías federales destruyendo vialidades, taxistas paralizando ciudades completas, normalistas destruyendo camiones y golpeando choferes; supuestos anarquistas dañando monumentos; edificios emblemáticos y golpeando a comunicadores) en realidad, a quienes daña su actitud, son a quienes con su esfuerzo han construido empresas y comercios que sufren su destrucción por los actos vandálicos de los antes mencionados. Así mismo, la contienda por el poder en un sistema democrático estilo Frankenstein, acarrea luchas intestinas que culminan en violencias y hasta en muertes, eso lo vemos hoy en el canibalismo de todos los partidos políticos, sindicatos y hasta universidades. Don Porfirio creó una paz en el terror y el PRI en la corrupción. ¿Qué debe hacer ahora un presidente que habla de castigar con jalones de orejas? Para reflexionar: Si Madero hubiera aplicado la ley marcial a sus tres sediciosos, ¿habría logrado su redención al pueblo de México y evitado el baño de sangre que tras su asesinato cubrió al país, costando casi un millón de vidas? Si AMLO aplica la ley vigente a todos los grupos que la violan y los castiga de acuerdo a la misma, ¿podrá evitar la espiral que violencia que empieza a extenderse por todo México? Sus detractores le exigen aplicar la del Talión para luego destruirlo.