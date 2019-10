Operativo fallido pega a Gabinete

Luego de que el jueves se viviera una jornada de violencia tras un operativo fallido por parte del Gobierno federal contra Ovidio Guzmán López, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán [preso en Estados Unidos], la mañana del viernes se presenció lo que fue el resultado de un campo de batalla en Culiacán.

Hasta el momento, el saldo oficial de víctimas fatales es de ocho, sin embargo el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó que este viernes fueron hallados cinco cuerpos más, aunque no se confirmó si estas muertes están relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos ocurridos el jueves.

Además de las muertes registradas, imágenes de vehículos clonados, entre ellos de una compañía telefónica y otro de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue quemada se hicieron presentes; asimismo la cifra de reos fugados del penal de Aguaruto, en Culiacán, ascendió a 49.

Ante la situación, el Senado apremiará al Gobierno, con arreglo a sus facultades, a revisar la estrategia de seguridad pública, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Monreal explicó que ya entró en contacto con los coordinadores parlamentarios para empujar la revisión de la estrategia, sobre todo a raíz de que el Secretario de la Defensa Nacional reconoció que el operativo en Culiacán, que derivó en la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue fallido.

"Una vez que el Secretario de la Defensa aceptó que se trató de un operativo fallido, precipitado, nos parece que es una actitud correcta y que la coordinación y el reforzamiento a los operativos con labores de inteligencia debe ser la prioridad.

"La revisión de la estrategia que se ha estado diseñando debe estarse analizando. Nosotros estamos pensando -he hablado con algunos coordinadores- hacer un llamado a la revisión de la estrategia usada", expresó.

En tanto, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad, al considerar que está claro que no funciona.

"Sin lugar a dudas tienen que ajustar la estrategia de seguridad. Nosotros lo hicimos. No queremos sacar faja política ni aprovechar un momento lamentable para no trabajar juntos en una estrategia de seguridad que dé resultados; la estrategia no ha dado resultados, hay que corregirla y lo que exigimos del Gobierno federal son resultados que garanticen seguridad al pueblo de México", añadió.

Kevin Sieff, Jefe de oficina del diario estadounidense The Washington Post, indicó a través de sus redes sociales que Ovidio Guzmán iba a ser extraditado a Estados Unidos.

"Nos acabamos de enterar que el Hijo de El Chapo iba a ser extraditado a Estados Unidos antes de que fuera devuelto al cártel", dijo Sieff en un tuit.

"La reunión entre la DEA y el Gobierno mexicano va a ser muy divertida", replicó.

Igualmente, pero durante la conferencia matutina, López Obrador respondió a un cuestionamiento que sí existía una orden de extradición en contra del hijo de "El Chapo", sin embargo no detalló si ésta provenía de su homólogo Donald Trump.

José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto, presuntos abogados de la familia del Guzmán Loera, agradecieron el día de ayer a López Obrador la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López y evitar más enfrentamientos en Culiacán.

Al mismo tiempo, dijeron que será la próxima semana cuando la familia de más información sobre la detención de Ovidio Guzmán y sobre el dinero que se le confiscó a "El Chapo" en Estados Unidos, el cual demandan que sea devuelto a México.

En conferencia, los abogados confirmaron que existe una orden de aprehensión y extradición para Ovidio Guzmán además de una para Iván Archivaldo Guzmán.

Señalaron que Ovidio permaneció detenido alrededor de cinco horas en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán.

Entre otras declaraciones, explicaron que los militares que llevaron a cabo el operativo no contaban con una orden aprehensión ni de detención, por lo que decidieron dejarlo en libertad alrededor de las 20:00 horas.

Tras la tarde del jueves