Las frases de Churchill y Maquiavelo sobre conflictos armados

Tras los tiroteos que tuvieron lugar en Culiacán entre grupos delictivos y fuerzas del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó a través de sus redes sociales una frase de la obra de teatro de Elena Garro "Felipe Ángeles".

Ante la postura del mandatario de ceder ante las presiones de los grupos armados y liberar a Ovidio Guzmán con el objetivo de restablecer la paz y seguridad en Culiacán, cibernautas recordaron frases de un par de intelectuales que se han destacado por su razonamiento en temas bélicos: Winston Churchill y Nicolás Maquiavelo.

Winston Churchill fue un político, escritor, historiador y pintor inglés que fungió como primer ministro del Reino Unido en dos periodos; el primero de éstos abarcó de 1940 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.

"El que se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá también la guerra" fue la frase que revivieron usuarios de Twitter.

Esta frase surge en el año de 1938 cuando Neville Chamberlain como primer ministro de Reino Unido se reunió con Hitler en Múnich para firmar un documento en el que ambas partes declaraban su disposición para resolver sus diferencias a través de consultas para asegurar la paz.

A su regreso a Reino Unido, Chamberlain afirmó a los ingleses que había conseguido la paz con honor, ante dicha declaración, Winston Churchill dijo "You were given the choice between war and dishonour. You chose dishonour and you will have war".

Tras la dimisión del entonces primer ministro Chamberlain en 1940. Churchill toma el puesto y dejó claro su negativa ante la posibilidad de firmar un tratado de paz o la imposibilidad de rendición ante la Alemania nazi. Actualmente se le considera uno de los grandes líderes de los tiempos de guerra.

Algunas frases destacadas de Winston Churchill:

- "Los deseos solidarios y la buena voluntad no pueden superar a los datos crudos". (Publicada en su libro "Memorias de la Segunda Guerra Mundial").

- "El peligro se acumula en nuestro camino. No nos podemos permitir - no tenemos el derecho de - ver hacia atrás. Debemos ver hacia adelante". (Lo dijo Churchill el 10 de diciembre de 1936).

- "En la política, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada... Cuando no sepas qué decir, di lo que piensas en verdad".

En cuanto a Nicolás Maquiavelo, usuarios de Twitter recordaron varias de sus frases, principalmente "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra".

Maquiavelo fue un diplomático y filósofo italiano, una de las figuras más relevantes del Renacimiento y considerado padre la Ciencia política moderna. Entre sus textos destacan los "Discursos sobre la primera década de Tito Livio" y "El Príncipe", de los cuales destacan algunas frases como las siguientes:

- "Que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida". (Ubicada en "Discursos sobre la primera década de Tito Livio").

- "Conviene a saber: que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, pues acabamos no evitándola, y sólo la diferimos, lo que redunda a la postre en perjuicio nuestro". (Ubicada en "El Príncipe").

- "Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad". (Ubicada en "Discursos sobre la primera década de Tito Livio").

- Por tanto, un príncipe, viéndose obligado a sabiendas a adoptar la bestia, tenía el deber de escoger el zorro y el león, porque el león no se puede defender contra las trampas y el zorro no se puede defender contra los lobos. Por lo tanto, es necesario ser un zorro para descubrir las trampas y un león para aterrorizar a los lobos (Maquiavelo).