Quería un tatuaje original pero le falló el diseño

Fue el propio joven de 21 años de Dallas, quien compartió la comparativa en Twitter, donde cuenta que pidió el dibujo de una rama de flor de cerezo, pero terminó con un diseño que le resultó familiar, el icónico usado por AriZona Ice Tea.

"Me di cuenta de que mi tatuaje lateral me hace ver como una lata de té verde AriZona y ahora no puedo verlo", escribió en su publicación que ahora es viral, detalla el New York Post.

El chico dice que se hizo el tatuaje cuando tenía 18 años, sin saber cómo sería el dibujo antes de tatuárselo. También añade que ni siquiera la gusta aquella marca de bebidas de té.

realized that my side tattoo makes me look like an Arizona Green Tea can and now I can’t unsee it pic.twitter.com/vO26pJ4o1K