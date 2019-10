VIDEO: Así intentaron protegerse familias durante balaceras en Culiacán

El pánico se desató entre la población de Culiacán, Sinaloa, durante la tarde de ayer a causa de las balaceras, bloqueos y otros desastres registrados en la ciudad. Civiles consiguieron grabar parte de los incidentes mientras intentaban protegerse del peligro.

Según se aprecia en videos difundidos en redes sociales, personas que se encontraban en supermercados, centros comerciales y en la calle, intentaron reguardarse como pudieron de los ataques.

Un clip que ha estremecido al público muestra a unos pequeños en compañía de su papá tirados en el suelo, refugiados a un costado de un vehículo, mientras uno de los niños pregunta al hombre 'si ya se pueden parar y porqué tienen que estar en el suelo'.

This BROKE me. “Dad can we get up now”. #Culiacan pic.twitter.com/0Nve3mXxJP — So Mexican (@SoMexicans) October 18, 2019

En otro video se aprecia a una familia al interior de un supermercado protegerse entre los pasillos mientras una mujer comienza a rezar al escuchar los disparos.

Según se señala en redes sociales, varias personas que se quedaron atrapadas en el interior de tiendas comerciales, se vieron en la necesidad de pasar la noche en éstas para protegerse de los ataques.

Más videos de la balacera en Culiacán, de nuestros compañeros de @TelevisaSinaloa Dentro de un supermercado... vena a la gente resguardándose. pic.twitter.com/Q0tOIEg4cV — José Guerra Félix (@jguerrass) October 17, 2019

Muchas personas pasarán la noche resguardadas en el supermercado pic.twitter.com/ksDvsETdG2 — Arriba Culiacán (@ArribaCuliacan) October 18, 2019

Out of all the videos my cousins sent me this one was probably one of the scariest #Culiacan pic.twitter.com/K5SB1rMstV — LexxLuther (@alexy315) October 18, 2019

As shootings were happening all over the city of #Culiacán, inmates were freed and given weapons by #Sinaloa cartel members. They then carjacked drivers passing by the prison. All this in retaliation for the capture of one of el chapo's son by military forces. pic.twitter.com/7GwWXBcw5q — David Wolf (@DavidWolf777) October 18, 2019