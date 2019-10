Helecho se convierte en la primera planta en tomarse una selfie

Esto se logró gracias a una cámara especialmente diseñada para que la planta pueda tomarse fotografías a sí misma con un mecanismo creado por la compañía estadounidense de inteligencia artificial Xnor.ai.

"Pete ha superado nuestras expectativas y actualmente está tomando una foto cada 20 segundos", explica el especialista en tecnología de conservación del zoológico, Al Davies.

Se trata de un experimento en que plantas puedan accionar cámaras trampa y sensores en el medio silvestre. Esto permite a los científicos monitorear ubicaciones remotas de la selva tropical para registrar datos como temperatura, humedad y crecimiento de las plantas, además de recolectar datos que ayuden a monitorear el cambio climático.

La tecnología funciona las 24 horas y su consumo de energía es además tan bajo que puede ser alimentado por una sola planta. "La mayoría de las fuentes de energía tienen límites: las baterías deben reemplazarse mientras los paneles solares dependen de una fuente de luz solar, pero las plantas pueden sobrevivir a la sombra, moviéndose naturalmente a su posición para maximizar el potencial de absorción de la luz solar, lo que significa que el potencial de energía alimentada por las plantas es prácticamente ilimitado", añade Davies.

