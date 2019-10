El Último Round

Hasta hace poco las artes marciales mixtas eran ilegales en Nueva York, pero la complaciente asamblea de ese Estado relajó su postura cuando supo lo que representa una cartelera de MMA en términos económicos. De paso, acabaron con la clandestinidad de las peleas en el Bronx.

Camino por Times Square luego de tomar la última clase de muay thay en la academia de Renzo Gracie, en la calle 33, entre las avenidas séptima y octava. Mientras me dirijo a la estación de Pennssylvania para tomar el tren que me acerca a casa, capta mi atención una luz resplandeciente. Es un anuncio a las afueras del Madison Square Garden: The baddest Mather Fucker in the Game, Jorge Masvidal vs Nate Díaz.

La Gran Manzana alberga una función de artes marciales mixtas por quinta ocasión. Tuvieron que pasar 23 años para que la UFC tuviera como sede el famoso templo deportivo, considerado la Meca del Boxeo antes que otro destino fabuloso para los puños, y para las apuestas: Las Vegas.

Será la primera vez en la historia que estará en juego, además del triunfo, un título así: “El más hijo de p… dentro de las MMA”. Jorge Masvidal vs Nate Díaz, dos peleadores con instinto asesino. Hablamos, por un lado, del hermano menor de los Díaz, familia que ya tiene historia escrita con furia y sangre en el octágono; por el otro, está un peleador invicto en las calles que tiene la presea del nocaut más rápido en la historia de la UFC.

Los tabloides han bautizado este combate como “la pelea de los gangsters”.