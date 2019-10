El arte real y mágico de Andrea Anderson

Cuando era pequeña su madre le puso un pincel en la mano y la enfrentó a la aventura del lienzo en blanco. La mujer que le dio la vida sabía que con ello la invitaba a un mundo sin límites y con posibilidades de escenarios infinitos, ella también estaba maravillada de ese mundo que se pinta a través del arte.

Así la pequeña Andrea Anderson se pasaba las tardes tratando de replicar cuadros del artista Vincent Van Gogh mientras encontraba su propio estilo. El arte para ella no fue una imposición, fue su manera de expresarse al tiempo que se divertía.

"De pequeña trataba de replicar a Van Gogh. Me gustan mucho sus pinturas. Desde niña me llamaron atención los cuadros. Hasta ahorita ya de grande me doy cuenta que me gustaba mucho admirar pinturas, me quedaba buen rato viéndolas. Uno no se da cuenta que ya iba encaminada hacia el arte".

Ahora Andrea Anderson tiene 21 años y en puerta la inauguración de su primera exposición individual que se realizará el 24 de octubre a las 19:00 horas en la Alianza Francesa de Torreón. Sobre esto, la joven artista relata que se trata de 11 obras realizadas en diferentes técnicas como el óleo, acuarela, lápiz, carboncillo y pasteles, en las que proyectó parte de su vida y sentimientos.

Sobre lo que se encuentra en la muestra dijo son "principalmente aspectos de mi vida que no he podido expresar con palabras. Cosas que uno muchas veces se guarda, son a lo mejor pensamientos, sentimientos muy profundos que no se explican con palabras, y como tengo la facilidad de pintar y dibujar es la forma en la que yo pude expresar".

Sobre su estilo, expresó que lo podría definir como figurativo, "me gusta el realismo también, pero me gusta mucho agregarle un poco de mi imaginación, combinar el realismo con algunas otras cosas que no se ven en la vida real, yo le digo como darle un estilo mágico porque son varias cosas que salen de mi mente que siento".

Para Andrea el arte se resume en sentimiento, magia e imaginación. Pintar es su manera de traducirse en el mundo, y aunque estudia la carrera de comercio exterior, que poco tiene que ver con la sensibilidad a la que la invita la pintura, también respeta su gusto por los negocios. Pero ella lo sabe: siempre se acaba definiendo cada vez que un bastidor se le planta de frente con la intensión de que su genio lo intervenga.

La artista es una joven promesa de la pintura que seguirá deslizando el pincel en busca de una proyección mayor, por ahora invita a los laguneros a su primera exposición que calcula estará expuesta aproximadamente un mes en la Alianza Francesa de Torreón.

Su plan posterior es seguir solicitando espacios en donde su arte pueda ser compartido.