'Blob', la criatura que posee 720 sexos y no tiene cerebro

Su nombre científico es Physarum polycephalum, pero lo han llamado simplemente 'blob' y se tarta de un organismo celular que carece de órganos como cerebro y estómago, además de extremidades, boca y ojos, sin embargo, puede moverse, detectar y digerir alimentos.

Autoridades del Museo de Historia Natural de París, del que forma parte el zoológico donde 'blob' se encuentra, dijeron que aún no queda claro a qué especie pertenece, ya que posee características tanto de animales como de hongos.

El aspecto de este ser que se estima lleva habitando en el planeta desde hace 500 millones de años, es similar al de una esponja marina. Normalmente es de color amarillo, pero se han detectado algunos que poseen rosa, rojo o blanco.

La reproducción no es un problema para este ser, pues posee más de 700 sexos.

, presidente del zoológico añadió que 'blob' es capaz de recordar, adaptar soluciones, enseñar e incluso resolver problemas como si fuera un animal, detalles que lo hacen un increíble espécimen.

Cabe destacar que el nombre de 'blob' se le ha dado en honor a la película de Ciencia Ficción de 1958 en la que una forma de vida alienígena absorbe todo a su paso.

