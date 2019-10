VIRAL: El significado de la calabaza color azul en Halloween este año

A través de redes sociales, se ha viralizado el uso y el significado de que los niños lleven una calabaza color azul para pedir dulces, durante la celebración de Halloween de este año.

Una mujer residente de Estados Unidos, identificada como Omairis Taylor en Facbeook, realizó un post en el que da a conocer al público el significado de llevar una calabaza azul, además de invitar a padres de familia que tengan hijos con autismo a portar dicha cubeta, con el fin de que no tengan problemas al pedir dulces.

"Mi hijo tiene 3 años y tiene autismo. El no es verbal. El año pasado, las casas esperaban a que él dijera 'truco o trato' para obtener dulces y tenía que ir explicando su situación de casa en casa. Este año intentemos con la calabaza azul para indicar que tiene autismo. Permita que él (o cualquier persona con un calabaza azul) disfrute este día y no se preocupe. He hecho pública esta publicación con la esperanza de que compartas y recibas el mensaje de la calabaza azul para conocer y aceptar el autismo este Halloween", indicó la mujer.

Es así que su post en Facebook ha sido compartido más de 127 mil veces con la esperanza de que personas asiduas a esta celebración conozcan el significado de portar la calabaza azul como estrategia de inclusión.