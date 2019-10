El Espacio de Cerpa

Cuando se pensaba que, al concluir la cuarta semana de la NFL el partido del día de hoy prácticamente sería un día de campo para los Jefes, pues resultó que después de lo que ha sucedido con la gente de Andy Reid tanto el pasado domingo 6 como el domingo 13, hoy tendremos un encuentro que llama poderosamente la atención porque al margen de que los Broncos comenzaron con cuatro derrotas consecutivas, empezaron a resurgir de las cenizas y obviamente con los descalabros de Kansas City en contra de Indianápolis y Houston de forma seguida en las fechas antes mencionadas y lo peor del caso es que fueron en el mismo “Punta de Flecha”, la mesa le ha quedado servida a Denver de que, por nada del mundo, dejarán pasar la oportunidad este día ya que, en casa, le tratarán de hacer la vida imposible a Pat Mahones que, de manera inverosímil, parece que ha perdido la magia.

Esto significa que, si la escuadra de Vic Fangio logra salir adelante de este compromiso, se coloca a ¡Un solo juego de la escuadra de Missouri! y la historia ya ha señalado de que, los equipos que comienzan la campaña regular con cuatro descalabros, difícilmente aspiran a la postemporada sólo pensando en el año siguiente y analizando que tomarán en el draft universitario. Después de que los Osos descansaron la semana seis una vez que regresaron del viejo continente donde al igual que los Raiders tuvieron una tregua el pasado fin, ahora tendrán y digo esto ya que yo había vaticinado de que se echarían a los Malosos en Londres, una verdadera prueba porque aunque estén en su casa del Campo del Soldado, recibirán a los Santos que ahora están, ¡4-0! desde que Drew Brees salió al aparador con una lesión en el pulgar.

La defensa de Nueva Orleáns, una vez más, hizo el trabajo representativo en una victoria por 13-6 sobre los Jaguares pero, los comentarios de Sean Payton después del partido y tengo que decir que a mí en lo personal me sorprenden porque el tipo me cae bien, es que les dijo a la unidad del coordinador defensivo Dennis Allen, que de haber jugado ocho cuartos, Jacksonville no les hubiera anotado de seis y viéndolo de manera objetiva, esa es una soberbia seria del entrenador pero su confianza, es comprensible dados los enormes esfuerzos de Nueva Orleáns semana tras semana sin su ancla de la ofensiva y todo hace suponer que Teddy Bridgewater (que ha estado bien en general) volverá al estado número 2 cuando Brees esté listo ¿injusticia?

Y con la otra escuadra que no ha perdido como son los 49´ers, tenemos que decidir que si son de verdad o no porque en un lapso de seis días donde chantajearon la sensibilidad de los Cafés en lunes por la noche de la semana cinco, ahora atemorizaron a sus antiguos cocos con una terminante victoria en contra de los Carneros y en Los Ángeles el domingo pasado donde otra vez la defensa marcó la pauta manteniendo el ataque de Sean McVay a solo 157 yardas en total a la ofensiva por lo que ahora, la escuadra de San Francisco tiene la mejor defensa de la Conferencia Nacional y probablemente, de toda la NFL y con la posibilidad de continuar de la misma manera ya que visitan la capital para medirse con los maltrechos Pieles Rojas que solo tienen una victoria en la temporada.