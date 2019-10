Evita 'El Bronco' ir al Congreso

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", señaló que no acudió a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebró este miércoles en el Congreso local, porque todo se trató de "un show".

El mandatario manifestó que no le vio sentido acudir. "Yo mandé a mi abogado a entregar ahí mi dicho", aseguró.

Agregó que las acusaciones que se han hecho contra él y su secretario de Gobierno, Manuel González Flores, por el uso de recursos públicos para la recopilación de firmas que validaron su candidatura presidencial independiente, es un tema que el Congreso local no tiene la autoridad de resolver.

También recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le solicitó al Congreso estatal que castigara al exlegislador local Samuel García (Movimiento Ciudadano), por una denuncia de actos anticipados de campaña presentada por el PAN, "y no lo ha sancionado, Samuel se amparó y ahí detuvieron el asunto".

Indicó que en vez de "estar perdiendo el tiempo todos los días" con el proceso en su contra y de Manuel González, los diputados deberían dedicarse más a legislar, que es para lo que les paga la ciudadanía.

El Bronco insistió que este asunto no es un problema: "yo no cometí ningún delito, ninguna autoridad me ha sentenciado en ese tema".