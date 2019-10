Comparte su visión en torno a la lectura

Fue después de las 11:00 horas de ayer miércoles, que el periodista Nicolás Alvarado se presentó en el escenario del Teatro Centauro, en Ciudad Lerdo, para ofrecer su conferencia ¿Cómo aprendí a leer?, en el marco del Festival Cultural Revueltas.

Ante un público en su mayoría compuesto por estudiantes de secundaria, Alvarado tomó el micrófono y comenzó a compartir sus recuerdos de cómo tuvo su primer contacto con la lectura.

"Sólo sé hacer una cosa en la vida: yo sé leer. Y me gano la vida leyendo. Me gano la vida leyendo y escribiendo, pero escribir es también una forma de leer".

Habló a los jóvenes sobre cómo se puede aprender a tener curiosidad, para entender la diferencia entre descifrar y leer. Refirió que leer no es una acción que sea buena en sí misma. No es sólo tener los medios para producir algo, sino es producir algo con eso.

Su encuentro con a lectura se dio como consecuencia de una gripe que tuvo en su infancia, a la edad de 10 años. Esto le permitió conocer el cine y tener referencias sobre pintura que lo llevaron a recurrir a las páginas de un libro para indagar en su inquietud.

Nicolás Alvarado explicó que leer es una herramienta técnica, una utilidad que permite al joven establecer un diálogo con una concepción; así como una gran puerta para construir amistades.

Enfatizó en que la lectura en casa no debe ser una imposición. Que cada uno puede encontrar su libro idea, que si el primer capitulo de un volumen no ha llamado la atención, es mejor dejarlo.

"Si lo que ustedes leen no los hace sentir cosas, leer eso no sirve de nada".

Expresó que las lecturas no sólo están en los libros, sino también en el entorno, en el paisaje, en las personas.

Criticó algunas campañas de lectura como aquella que recomendaba en los medios de comunicación leer 20 minutos al día.

"Nosotros no asimilamos un conocimiento nuevo si no tiene algo que ver con un conocimiento que ya tenemos".

Al terminar su conferencia, Nicolás Alvarado platicó con El Siglo de Torreón; primero, sobre las impresiones, las lecturas que le dejó su intervención ante los jóvenes laguneros, la cual calificó como un reto.

"Mi objetivo era desterrar algunos mitos sobre la lectura, como esta proposición edificante de que hace bien y lleva a ser mejores seres humanos, lo que a mí me parece el peor camino para fomentar la lectura. Creo que la lectura debe ser presentada a los jóvenes como lo que es, como algo potencialmente estimulante, perturbador, conmovedor, divertido, con lo que se genera una relación de identificación especular que nos ayuda a entender mejor las cosas que pensamos, las cosas que sentimos; es decir, con lo que tenemos un diálogo dinámico".

Consideró que, dentro de las limitaciones del formato, logró establecer un diálogo con los jóvenes asistentes a la sesión.

"Creo que por desgracia, la mayoría de la población, ahora que el analfabetismo se ha reducido al mínimo en nuestro país, que no es un problema social ya. Sin embargo, tenemos una población que descifra mucho y lee poco. Es decir, creo que eso no es un problema de los seres humanos ni de los mexicanos, creo que es un problema específico del sistema educativo mexicano".

Desde su punto de vista, existe una erosión en la educación del país que data de hace más de 70 años. Además, lanzó algunas críticas a los actuales estrategias de fomento a la lectura que la propuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Paco Ignacio Taibo II, como el hecho de rebajar el precio de los libros del Fomento de Cultura Económica a 10 pesos.

"Yo no creo que el problema de la falta de vocaciones lectoras en nuestro país sea un problema de accesibilidad. Los libros están en las bibliotecas y hay una red de bibliotecas, con problemas mayores, menores, con mayores o menores catálogos, pero los libros están en las bibliotecas. En Internet hay cientos de miles de libros gratuitos, accesibles digitalmente todo el tiempo […] Yo no creo que haya un problema de accecibilidad, creo que hay un problema de detonamiento de las vocaciones lectoras […] No hay una política de estado sobre el libro y la lectura, lo que hay es un problema bastante preocupante de usar el libro y la lectura para construir un aparato en favor de un gobierno y de un partido. A mí me alarma enormemente".