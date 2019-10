Imparten coloquio de medicina tradicional en la UAAAN

Este miércoles inició el Segundo Coloquio Nacional de Médicos Tradicionales Autóctonos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) con una ceremonia donde realizan rezos y se mueven energías con el propósito de la sanación.

La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Eleno Hernández Martínez. La inauguración incluyó una bendición a los participantes por parte de los médicos tradicionales indígenas que vienen de diversas partes del país.

La medicina tradicional es la concreción de un cúmulo de saberes en torno a la salud y enfermedad que los pueblos indígenas originarios van acopiando y organizando a lo largo de su historia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la medicina tradicional como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental. La medicina tradicional también se conoce como: complementaria, alternativa, popular, blanda, marginal, no oficial, no ortodoxa y no convencional.

El objetivo de este Segundo Coloquio es conversar e intercambiar conocimientos, impresiones, ideas, experiencias y sentimientos comunitarios sobre el tema de las prácticas de las medicinas tradicionales, con el fin de difundir este saber original como proceso de sanación en el marco de la salud-enfermedad desde el panorama de estas prácticas.

La consulta de estos médicos se realiza de las 15:00 horas a las 19:00 horas para las personas que lo soliciten y quieran atenderse. Este 17 de Octubre es el último día. La entrada es libre y también habrá venta de artesanías.

En la UAAAN